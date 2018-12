Muutama todella potentiaalinen lupaus.

Näin kuvailee valmennusvastaava Sami Piisilä Suur-Savon hiihdon näkymiä leiritysten ja alkutalven kilpailujen perusteella.

Yksi mielenkiintoisista nuorista nimistä on Rantasalmen Urheilijoiden Nina Vänskä. Jo viime talvena Vänskä hiihti 17-vuotiaiden SM-kisoissa kymppikärkeen ollen parhaimmillaan neljäs.

— Todella mielenkiinnolla seuraan hänen kehitystään. Totisempaa harjoitusta on takana vasta parilta talvelta, joten hän on vielä raakile, mutta todella hyväkuntoinen luonnonlahjakkuus, jolla on hyvät ominaisuudet hiihtoon. On jännä nähdä saako hän siirrettyä kovan kuntonsa sukselle, Piisilä sanoo.

Alle 16-vuotiaissa eli Hopeasompaikäisissä Kerimäen Urheilijoiden Maija Tiainen ja Savonlinnan Hiihtoseuran Eevi-Inkeri Tossavainen ovat Piisilän mukaan todella kovassa kunnossa.

Hopeasompamenestystä on valmentajan mukaan odotettavissa myös SHS:n viestikolmikolta, jossa Tossavaisen kanssa hiihtävät Helmiina Lantta ja Iida-Emilia Kaiponen.

Poikahiihtäjien vähäistä määrää Piisilä silmäilee hivenen huolestuneena.

— Se taitaa olla yksilölajien ongelma yleensäkin. Pojat tahtovat mennä mieluummin joukkuelajeihin.

Piirin ehdoton ykkösnimi on nuorten maajoukkueeseen kuuluva Mikkelin Hiihtäjien 18-vuotias Jasmin Kähärä, joka tavoittelee paikkaa Lahdessa tammikuussa käytäviin nuorten MM-kilpailuihin.

— Vuokatissa asuvalla ja opiskelevalla Jasminilla on ollut treenikaudella hieman ongelmia. Viikonloppuna Imatralla hiihdettävä FIS-kilpailu toimii nuorten MM-katsastuksena, joten se kertoo missä hänen kohdallaan mennään. Jos hän tiensä MM-joukkueeseen raivaa, niin mitalia voidaan odottaa ainakin viestissä, Piisilä arvelee.

Suur-Savon piirin yleisen sarjan hiihtäjät ovat Piisilän mukaan tällä hetkellä aika kaukana kansallisen kärjen vauhdista.

— Kehitys ei ole ollut odotetunlaista viimeisen 2—3 vuoden aikana. Syitä siihen on varmaan monia.

Mieshiihtäjistä mikkeliläinen Vili Hämäläinen on Piisilän mukaan ottanut askelia eteenpäin ja hiihtää hyvällä kansallisella tasolla, samoin kuin seurakaveri Topi Huttunenkin.

— Piirin mieshiihtäjistä 99 prosenttia tulee Mikkelin Hiihtäjistä. Muilla seuroilla niitä ei enää ole, mikä on tietysti vähän huono tilanne.

Kokonaisuutena Piisilä pitää Suur-Savon hiihdon tilannetta varsin hyvänä.

— Pientä kehitystä on tapahtunut koko ajan ja seuroissa tehdään hyvää työtä. Monilla nuorilla hiihtäjillä alkaa olla aika ylittää kynnys aikuisten kansalliselle tasolle.

Viikonloppuna Suur-Savon piirin alueella järjestetään kahdet kilpailut. Lauantaina ohjelmassa on Porrassalmen hiihdot perinteisellä tavalla Mikkelissä.

— Noin yhdeksänkymmentä hiihtäjää on nyt, kun ilmoittautumisaikaa on jäljellä kolme ja puoli tuntia. Eli ei isot kisat, sanoi Mikkelin Hiihtäjien Heikki Häkkinen tiistaina iltapäivällä.

Häkkisen mukaan Imatran FIS-kisat vievät osanottajia.

— Kyllä siinä tällaiset kyläkilpailut jäävät jalkoihin. Kun meilläkin on parhaimmillaan ollut yli 200 kilpailijaa, niin se pistää miettimään kannattaako sadalla hiihtäjällä maksaa lupamaksu liitolle ja hankkia palkinnot. Lopputulos on aika plusmiinusnolla. Enemmän pitäisi hiihtäjiä olla, Häkkinen sanoo.

Porrassalmen hiihdot hiihdetään Rantakylässä 2,1 kilometrin pituisella tykkilumiladulla.

Sunnuntaina ovat vuorossa vapaalla hiihtotavalla kilpailtavat Rantasalmen kansalliset, jotka järjestetään 23. kerran.

Rantasalmelle oli maanantaihin mennessä ilmoittautunut toistasataa kipailijaa ja odotukset olivat jopa kahdessasadassa.

Tehoryhmä

Mikkelin Hiihtäjät: Anniina Neuvonen, Katariina Neuvonen, Hanna-Sofia Karhula, Pinja Gärdström, Juho Neuvonen, Vili Hämäläinen, Jussi Tauriainen, Matias Lantta, Jeremias Lipsanen

Juvan Urheilijat: Anni Kaipainen, Netta Tuhkanen, Erno Kantanen, Topi Huttunen

Savonlinnan Hiihtoseura: Tiia Kauppinen, Vilma Jylhä, Jari Turtiainen

Rantasalmen Urheilijat: Nina Vänskä

Kerimäen Urheilijat: Maija Tiainen

Kangasniemen Kalske: Matias Sippo

Hopeasomparyhmä

Mikkelin Hiihtäjät: Ida-Emilia Karhula, Venla Miettinen, Pauliina Kirvesniemi, Aapo Hotokka, Arto Hotokka, Jesse Kähärä

Savonlinnan Hiihtoseura: Ida-Emilia Kaiponen, Eevi-Inkeri Tossavainen, Helmiina Lantta, Lotta Kairikko, Aino-Maria Tossavainen

Rantasalmen Urheilijat: Valtteri Huuskonen, Ville Huuskonen

Puumalan Hiihtäjät: Veera Kiljunen, Pinja Yläharju

Ristiinan Urheilijat: Wilma Taavitsainen, Aaro Parviainen

Juvan Urheilijat: Oosa Kantanen

Sulkavan Urheilijat -41: Vilma Pylkkänen

Mäntyharjun Virkistys: Onni Paasonen