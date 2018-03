Jukurit rakentaa joukkueeseensa jatkuvuutta − Rajaniemelle kahden vuoden sopimus Jukureilla on tähän mennessä kasassa seitsemän jatkosopimusta. Jaakko Avikainen Sami Rajaniemi on venynyt Jukurien maalilla useisiin huipputorjuntoihin.

Toista kauttaan Jukureissa torjuva Sami Rajaniemi jatkaa Mikkelissä kevääseen 2020 saakka.

Raahelaisseura Teräs-Kiekon kasvatti on pelannut tällä kaudella Liigassa 47 runkosarjaottelua torjuntaprosentilla 90,1.

− On hienoa, että sain jatkaa täällä. Ensi kaudella tavoitteena on ottaa seuraava askel eteenpäin niin henkilökohtaisesti kuin joukkueenakin, Rajaniemi sanoo Jukurien tiedotteessa.

Ennen siirtymistään Jukureihin, Rajaniemi torjui Liigassa JYPin, Pelicansin ja Kärppien riveissä kaikkiaan 63 runkosarjaottelua.

− Rajaniemi on ottanut Mikkelissä pelatessaan sen ykkösmaalivahdin viitaan, mikä on ollut aikaisemmilla liigakausilla tavoitteena. Sami on ollut kakski vuotta meidän tukiruoto ja peräevä, Jukurien päävalmentaja Risto Dufva kommentoi.

Jukurit on julkistanut tähän mennessä seitsemän jatkosopimusta kaudelle 2018-19.