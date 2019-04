Mäntyharjulainen Jani Paasonen palaa rallicrossin pariin MM-sarjassa — Tehtävänä myös tulevan täyssähköisen kilpa-auton testaaminen

Mario Cantu/CSM/REX/All Over Press

Mäntyharjulainen Jani Paasonen palaa rallicross-kilpailuihin muutaman vuoden tauon jälkeen. Paasonen ajaa viisi MM-osakilpailua itävaltalaisessa Stard-tallissa.

Kaikkiaan MM-sarjaan kuuluu kymmenen osakilpailua. Stard-tallin pääkuljettaja on latvialainen Janis Baumanis. Paasosen lisäksi tallin Ford Fiesta RXS Evo 5 -auton puikkoihin pääsevät kauden aikana suomalainen Jere Kalliokoski ja norjalainen Pål Vetle Try.

Stard-tallia pyörittää itävaltalainen Manfred Stohl, joka on suomalaisillekin tuttu nimi rallin MM-sarjasta. Urallaan toista sataa MM-rallia ajanut Stohl on tuttu myös Paasoselle.

— Ajoin rallin N-ryhmän MM-sarjaa Stohlin tallissa kaudella 2004.

Aiemmin EM-sarjassa

Paasosella on aiempaa rallicross-kokemusta EM-sarjasta vuosilta 2008—2010. Paluun kilpailuihin mahdollisti Stohlin lisäksi kaksi yhteistyökumppania, Stardin uusi pääkumppani Ferratum ja suomalainen Turboracing.

— Turboracingilta tulee vielä myöhemmin Fiestaan uusi moottori. Sen avulla uskon, että voimme saada aikaan hyviä tuloksia ensi kaudella. Mielenkiintoisella fiiliksellä lähdetään kohti tulevaa, Paasonen kertoo.

Ensi kertaa tositoimissa Paasonen on Espanjassa huhtikuun lopulla. Sarja alkaa jo ensi viikonloppuna Abu Dhabissa, mutta tänne Paasonen ei vielä matkaa.

— Espanjan lisäksi ajan osakilpailut Britannian Silverstonen F1-radalla, Norjassa, Kanadassa ja Ranskassa, Paasonen kertoo kisaohjelmastaan.

MM-tasolla rallicrossia on ajettu vasta vuodesta 2014 lähtien. Kilpailumuoto on ollut vähemmän esillä perinteiseen erikoiskokeilla ajettavaan ralliin verrattuna, mutta sen suosio on kasvanut nopeasti.

Stard Stard-tallin autot ajavat ensi kaudella kahdessa eri värityksessä.

Voimaa pellin alla

Rallicrossissa radalle starttaa useita autoja kerrallaan, hieman kuten suomalaisittain tutussa jokamiesluokassa. Ajopelit tosin ovat hieman eri tason vehkeitä, läheistä sukua WRC-autoille.

— Autot ovat nelivetoisia ja niissä on tehoa 600 hevosvoimaa. Ne kiihtyvät nollasta sataan nopeammin kuin formula ykköset, Paasonen kertoo.

— Esimerkiksi ajamassani autossa pyörägeometria ja iskunvaimentimet ovat suoraan WRC-autosta. Tehoa kuitenkin on enemmän, sillä WRC:t ovat iskutilavuudeltaan 1,6-litraisia turbomoottoreita ja rallicross-autot kaksilitraisia, vertaa Paasonen.

Rallicrossin MM-sarja siirtyy lähivuosina täyssähköisiin autoihin. Stard-talli on sellaisen jo esitellytkin, ja auton testaaminen kuuluu myös Paasosen tehtäviin.

— Autolla ajetaan tänä vuonna näytösajoa muutamissa tapahtumissa. On mahdollista, että pääsemme näyttäytymään Neste-rallinkin yhteydessä, jolloin yhteistyökumppanit voivat tutustua autoon ja päästä kyytiinkin.