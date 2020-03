Jukurit vielä kerran kotiluolassaan – HPK pelaa Mikkelissä korkein panoksin

Jukurit isännöi kauden viimeisessä liigaottelussaan Hämeenlinnan Pallokerhoa. HPK:lla on vielä mahdollisuus nousta kuuden parhaan joukkoon.

Jukurit pelaa kauden viimeisen SM-liigan kotiottelunsa tänään. Vierasjoukkue Hämeenlinnan Pallokerholla on ottelussa vielä paljon pelissä, sillä se on kolme pistettä kuudetta sijaa eli suoraa puolivälieräpaikkaa hallussa pitävää Helsingin IFK:ta perässä.

– HPK:n iso panos tuo peliin lisää latausta. Toivottavasti saisimme vielä paikalle mahdollisimman paljon yleisöä, Jukurien valmentaja Marko Kauppinen toivoo.

Jukurien yleisömäärät (keskiarvo 2787) ovat toki hieman pudonneet kevään mittaan, mutta esimerkiksi tiistai-illan TPS-Sport-ottelun (2208) kaltaista suurta romahdusta katsojamäärissä ei ole nähty.

– Siitä on annettava iso kiitos kiekkoyhteisölle, että he ovat uskoneet meihin ja olleet uskollisesti tukena. Me uskomme vielä parempaan tulevaisuuteen, sanoo Kauppinen.

Molemmat joukkueet pääsevät otteluun hyvässä vireessä. Molemmat ovat voittaneet viidestä viime ottelustaan neljä, HPK tosin on kerännyt varsinaisen peliajan voittojen turvin kaksi sarjapistettä enemmän.

Jukurit juhli tiistaina jatkoaikavoittoa Lappeenrannassa, kun SaiPa kaatui Martins Dzierkalsin jatkoaikaosumalla.

– Siinä pelissä oli kyllä paikat ratkaista peli toisessa erässä. Toinen maali olisi tuonut peliin enemmän raikkautta, Kauppinen toteaa.

Erikoistilanteet iskussa

Dzierkalsin osuma syntyi ylivoimalla ja Joonas Kalliolan maalikin vain kaksi sekuntia Jimi Jalosen jäähyn päättymisen jälkeen. Lisäksi viimeisen 20 ottelun tarkastelujaksolla Jukurien alivoima on ollut SM-liigan parasta.

– Juuso Hahl on tehnyt todella hyvän työn alivoiman kanssa. Sillä on iso merkitys, oletko erikoistilanteissa yhden maalin plussalla vai miinuksella, näkee Kauppinen.

Jukurien kokoonpanossa ovat jälleen tiistain SaiPa-ottelun huilanneet Henri Nikkanen ja Heikki Huttunen. Molemmat olivat maanantaina Turussa A-nuorten mukana.

– Joukkue on terve ja kun pelejä on voitettu, ei kokoonpanoa kannata hirveästi lähteä muokkaamaan, Kauppinen toteaa.

On mahdollista, että A-nuorista liigasopimuksen tehnyt Perttu Kiesilä debytoi vielä tai lauantaina, kun Jukurit päättää kauden TPS:n vieraana.

Tämän illan ottelu on myös monelle Jukureissa pelaavalle pelaajalle viimeinen Mikkelin kotiyleisön edessä.

– Tämän joukkueen osalta tarina tietysti päättyy. Osa kiekkobisnestä on se, että osa pelaajista jatkaa ja osa lähtee muualle, pyörittelee Kauppinen.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#10 Martins Dzierkals - #16 Teemu Henritius - #54 Jesper Piitulainen

#7 Samuli Piipponen - #8 Mikko Kokkonen

#15 Ville Leskinen - #88 Julius Vähätalo - #33 Janne Ritamäki

#91 Mikko Kuukka - #43 Antti Jaatinen

#25 Joonas Kalliola - #28 Henri Nikkanen - #9 Miika Roine

#27 Mika Partanen - #14 Valtteri Hotakainen - #67 Julius Rantaeskola

13. hyökkääjä: #18 Heikki Huttunen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

HPK

#21 Jere Innala - #19 Cody Kunyk - #48 Valtteri Puustinen

#6 Niklas Friman - #63 Elmeri Eronen

#51 Philippe Cornet - #81 Joona Monto - #27 Filip Krivosik

#37 Ossi Ikonen - #56 Santeri Lukka

#40 Janne Tavi - #26 Tommi Tikka - #28 Markus Nenonen

#42 Arto Laatikainen - #74 Petteri Nikkilä

#28 Miro Ruokonen - #14 Mikko Lahtela - #34 Erkka Seppälä

7. puolustaja: #38 Miro Karjalainen

#83 Joona Voutilainen

(#60 Rasmus Reijola)

