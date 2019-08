Mikkeliläinen Jari Jalkanen lähtee sulkapallon senioreiden MM-kisoihin — Arjessa Jalkanen on Vanhalan koulun rehtori, mutta työ- tai perhe-elämä ei ole kärsinyt harrastuksesta

Mikkeliläinen rehtori Jari Jalkanen matkaa ensi viikonlopun sulkapallon senioreiden MM-kisoihin Puolan Katowiceen itseluottamusta uhkuen.

Jalkanen pelaa parinsa pietarsaarelaisen Mohammad Emranin kanssa Suomen ykkösparina. Jalkanen ja Emran ovat 50-vuotiaiden nelinpelin rankingykkösiä Suomessa.

Yleisesti monissa lajeissa senioreiden ja veteraanien MM-kilpailuihin ilmoittaudutaan omatoimisesti, mutta sulkapallossa valinnat tekee Suomen Sulkapalloliitto. MM-kisoissa on mukana 56 paria.

— Liitto panostaa myös senioripelaajiin. Kalusto on henkilökohtaisesti valittu ja omasta mailastakin on saatu 6 grammaa pois, kun nykyinen maila painaa vain 82 grammaa, kehuu Jalkanen liiton toimintaa.

— Mailan painopiste on keulapainotteinen, joka mahdollistaa joustavan kosketuksen puolustuspeliä ajatellen. Nykyisin minun ja Mohammadin peli perustuu hyvään puolustuspeliin, jolla päästää sitten pelin päälle ja tekemään ratkaisu. Tämä vaatii kärsivällisyyttä etenkin, kun aikaisemmin pyrin edellisen parini kanssa nopeisiin ratkaisuihin hyökkäämällä, kertoo Jalkanen.

Jalkanen ja Emran ovat päässeet harjoittelemaan liiton leireillä seitsemään kertaan.

— Tietysti turnauksissa olemme pelanneet parina yleisen sarjassa hyvällä menetyksellä. Omatoimisesti olemme harjoitelleet sovittuja asioita kotikaupungeissamme.

— Valmentajani Antti Rajasärkkä on myös nuorten 19-vuotiaiden maajoukkuevalmentaja, joten itselläkin on tunne, että olen ihan oikeasti maajoukkueessa. Työ- ja perhe-elämä ei ole kärsinyt harrastukseni takia, Jalkanen tunnustaa.

Raaka systeemi

MM-turnauksessa on raaka systeemi, sillä häviöllä tie katkeaa, eikä sijoituspelejä pelata. Ensi sunnuntaina pelattavaan ensimmäiseen peliin vastaan asettuvat sulkapallon suurmaan Englannin Paul Owens ja Gareth Pearse.

— Haaste on heti kova, mutta hyvällä ja kärsivällisellä puolustuspelillä heidät on voitettavissa. Ensimmäinen peli on merkittävä lopputuloksesta huolimatta, sillä pelien perusteella valitaan parit sulkapallon ”Wimbledoniin” eli Senior All England-turnaukseen.

— Valintaan vaikuttavat lopputuloksesta riippumatta myös taktinen osaaminen ja herrasmieskäyttäytyminen pelin aikana. Tavoite on päästä Englantiin ja siksi panostamme omaan peliimme.

Jalkasen aloitti sulkapalloilun vasta 23-vuotiaana, kun lupaavasti alkanut juoksijan ura katkesi jalkavammaan.

— Pääsin kokeilemaan sulkapalloa syntymäkunnassani Rautalammilla ja ensimmäisestä lyönnistä tunsin, että tämä on minulle sopiva laji.

— Pienessä kunnassa sain harrastaa paljon erilaista liikuntaa ja sitä myötä saatu liikunnallinen pohja on auttanut muun muassa nopeudessa ja kehon hallinnassa.

Jalkasen ensimmäinen peli on sunnuntaina klo 16.30 Suomen aikaa ja se on nähtävissä suorana turnauksen internet-sivuilla osoitteessa bwf.tournamentsoftware.com.

Juttua muokattu kello 18.40. Korjattu otsikosta kirjoitusvirhe.