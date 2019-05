Mikkelin Naisvoimistelijoiden talvi huipentui kevätnäytökseen — katso kuvakooste

Mikkelin Naisvoimistelijoiden (MNV) kevätnäytös on seuran harrastajien ja talkoolaisten voimannäyttö.

Saimaa-stadiumiin noin tuhat katsojaa koonneen näytöksen toteutus on vaatinut harjoitustunteja toisensa perään, mutta lopputulos oli komeaa katsottavaa.

Vesa Vuorela Tanssillinen voimistelu on yksi MNV:n tärkeimpiä lajeja.

— Kaikkiaan esiintymässä oli 31 ryhmää ja yli 500 voimistelijaa, Mikkelin Naisvoimistelijoiden toiminnanjohtaja Tarja Ikonen kertoi.

Esiintyjien ikähaitarikin oli melkoisen laaja, parivuotiaiden perheakro-ryhmästä aikuisiin.

Vesa Vuorela Crystal-cheerleaderien kuviot innostivat yleisön aplodeihin.

— Nuoremmille on valtavan hienoa päästä esiintymään ja kyllähän he olivat innoissaan esitysten jälkeen. Myös vanhempien voimistelijoiden näkeminen on tärkeää, jotta nuoret näkevät miten hyviksi he voivat kehittyä, sanoi Ikonen.

Heinäkuussa osaa MNV:n voimistelijoista odottaa hieman isommat ympyrät, sillä edessä on matka Itävaltaan Dornbirnissa järjestettävään Gymnaestrada 2019 -tapahtumaan.

Vesa Vuorela Perheakro-ryhmän Rakennelmia-esitykseen osallistuivat perheen pienimmät vanhempiensa kanssa.

Joka neljäs vuosi järjestettävä tapahtuma kokoaa voimistelijat viikoksi yhteen.

Neljä vuotta sitten tapahtuma järjestettiin Helsingissä ja paikalla oli arviolta jopa 20 000 voimistelijaa 50 eri maasta.

— Siitä tulee upea reissu, tunnelmoi Ikonen.