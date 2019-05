MiPK jäi maaleitta kotiavauksessaan — Antti Voutilainen kolisutteli tolppia

Mikkelin Pallo-Kissat juhlisti äitienpäivää pelaamalla kauden ensimmäisen kotiottelunsa Hänskissä. Avausottelunsa tiistaina peräti 4-0 –voittaneet mikkeliläiset jäivät kotona maaleitta Kouvolan Susia vastaan ja pisteet tasattiin 0-0-lukemin.

Sudet sai tasapelillä kauden ensimmäisen pisteensä.

Tämän päivän hyvä puoli oli siinä, että omiin ei mennyt vieläkään yhtään. — Janne Moilanen

— Tämän päivän hyvä puoli oli siinä, että omiin ei mennyt vieläkään yhtään. Meidän puolustus on vakaa ja sinne on vaikea tehdä maaleja. Nollapelillä meillä on aina mahdollisuus voittaa, totesi MiPK:n valmentaja Janne Moilanen.

Ote siirtyi Pallo-Kissoille

Ottelun alku oli tasainen, mutta pelin edetessä MiPK sai selkeämmin otteen kenttätapahtumista. MiPK loi hyviä paikkoja niin erikoistilanteista kuin Antti Voutilaisen ja Aleksis Lehtosen kautta. Tommi Ekmark aloitti ottelun suoraan kärjestä, mutta avausjaksolla Pallo-Kissat eivät kuitenkaan pystyneet hyödyntämään Ekmarkin kamppailuvoimaa.

Susilla oli vaikeuksia erityisesti hyökkäyspelaamisessaan, eivätkä kouvolalaiset saaneet luotua maalipaikkoja.

— Ensimmäisen jakson alku oli meiltä huonoa, ja parani loppu kohden, totesi Moilanen.

Pallo-Kissojen hyvä ote ei täysin kestänyt toiselle jaksolle. Jakson parhaat maalintekopaikat olivat Voutilaisella, jonka kova laukaus osui ensin ylähirteen ja 10 minuuttia ennen loppua vielä tolppaan.

Silja Viitala Keito Tonami pelasi taas varmasti topparin tontilla.

Lopussa kotijoukkue painosti

Ottelun viimeinen kymmenminuuttinen oli Kissoilta hyvä ja Rafael sai jo kertaalleen pallon maaliin, mutta oli paitsioasemassa. Ottelun lopussa Kissat vaati tiukasti rangaistuspotkua, kun Susien Joona Martikainen kaatoi Appiah Nelsonin. Tilanteessa Martikaisen silmäkulma aukesi, ja mahdollisesti aivotärähdyksen kärsinyt mies ei pystynyt enää jatkamaan ottelua.

— Mielestäni se oli selkeä pilkku, harmitteli Moilanen.

— Meillä olisi ollut paikat tehdä maali, mutta jotenkin ottelussa oli liikaa pakkoa ja oli vähän nihkeää. Kun kaikki haluaa niin kovasti voittaa, paine kasvaa liian kovaksi. Pitäisi löytää malttia painostaa niin kauan kun se maali tulee.

Seuraavan kerran Mikkelin Pallo-Kissat pelaa tiistaina 21.5., jolloin se matkustaa sarjanousija Reippaan vieraaksi Lahteen. Seuraava kotiottelu on 25.toukokuuta Urheilupuistossa JäPSiä vastaan.

Näin pelattiin

Maalit: ei maaleja.

MiPK: Jonne Uronen, Jarkko Heimonen (v), Miika Ekmark, Keito Tonami, Jonne Porkka; Markus Brusila (60. Appiah Nelson (v), Ville Kirvesoja, Antti-Pekka Kesonen, Antti Voutilainen; Aleksis Lehtonen (71. Rafael Vieira); Tommi Ekmark.Sudet: Ville Iiskola, , Matias Paavola, Juuso Anttila, Joona Martikainen, Riku Venäläinen, Jussi Lanu (60. Ville Majander) Miika Kolsi, Niklas Leinonen (71. Jimi Lassila), Kevin Sawchak, Brad Wilson (v) (82. Jimi Kyytsönen), Niko Nakari (v).

Erotuomari: Lassi Siukkola.

Yleisöä: 435.