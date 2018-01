MiPK päätti leirin IF Gyllitin voittoon — futsal-turnauksen mestari vaihtui Santeri Suutari ratkaisi loppuottelun Jälkipeliä vastaan. Ville Niskanen Maalivahti Antti Lampinen torjui varmasti Mikkelin Pallo-Kissojen voittaessa IF Gyllit -turnauksen loppuottelun.

Aina on mukavampi voittaa, kuin hävitä, tuumi Rantakeitaan katsomosta IF Gyllit -turnauksen pelejä seurannut Mikkelin Pallo-Kissojen valmentaja Janne Moilanen. MiPK nappasi perinteisen IF Gyllitin voiton lyömällä loppuottelussa Jälkipelin tiukan väännön jälkeen maalein 2—1 (1—1). Voittomaalin runttasi Santeri Suutari.

MiPK:n voiton aseena oli tiivis puolustuspeli ja erinomaisesti pelannut maalivahti Antti Lampinen, joka vielä ottelun viime sekunneilla torjui Jälkipelin navakan laukauksen.

— Saatiin tähän ihan hyvät pelit alle. Pidimme kovan leirin ja alla on paljon harjoitustunteja, jotta saamme kesäksi hyvän fyysisen kunnon, jutteli Moilanen.

Perinteisen futsal-turnauksen mestari vaihtui jo välierissä, sillä MiPK raivasi hallitsevan mestarin Saharan tieltään peräti maalein 7—3. Jälkipeli, joka löi toisessa välierässä Vappujalat niukasti osumin 2—1.

Runkosarjan viimeiseksi jäivät Mikkelin Palloilijoiden A-nuoret.

Turnauksen parhaana pelaajana palkittiin Jälkipeliä edustanut Teemu Pastila ja parhaana maalivahtina Jälkipelin Manu Kiljunen. Maalikuningas oli kahdeksan häkkiä viimeistellyt Saharan riveissä pelannut Miikka Oinonen.