Jukurien Jesper Piitulainen ei selitellyt tappiota – Rummussa oltiin kaksi erää

KooKoo vei Jukureilta neljännen kerran peräkkäin jääkiekkoliigan pisteet, kun kouvolalaisjoukkue voitti mikkeliläiset perjantaina Sumulaaksossa maalein 4–1. Jukurien toiveikas voittosarja katkesi, kun joukkue pinnisteli pelin vaatimalle tasolle vasta päätöserässä.

Mikkeliläisten kavennusmaalin (2–1) viimeisteli toisen erän loppuhetkillä ylivoimalla jälleen venäläinen Vitali Abramov, jolle osuma oli jo viides kolmannessa ottelussaan mikkeliläispaidassa.

– Vastustaja oli selkeästi parempi, vaikka roikuimmekin pelissä mukana loppuminuuteille asti. Kaksi erää olimme lähinnä jaloissa, myönsi Jukurien valmentaja Marko Kauppinen.

– Semmoisessa rummussa oltiin kaksi erää, että jokainen varmasti huomasi, ettei oltu pystytty valmistautumaan kuten olisi pitänyt. Lopputuloshan oli oikeutettu, vaikka saimme päätöserässä hyvän tasoitusmahdollisuudenkin, komppasi Abramoville osumaan nappisyötön tarjoillut Jesper Piitulainen.

KooKoolta puuttui ylivoimaakin pelaamaan päässyt ruotsalaispakki Alexander Ytterell. Liki kolmekymppistä ruotsalaispakkia ei ole ilmoitettu loukkaantuneeksi, joten hyvä selitys katsomokomennukselle on hänen melkoisen massiivinen (2–7, –5) plusmiinussaldonsa.

Aivan nappiin eivät tunnu osuvan Jukurienkaan ruotsalaishankinnat. Kolme kuukautta Ytterelliä nuorempi laitahyökkääjä Joachim Rohdin, 29, hiihtelee Jukurien ykkösketjussa seitsemän ottelun jälkeen yhä vaatimattomalla yhden syöttöpisteen saldolla.

Lopputuloshan oli oikeutettu, vaikka saimme päätöserässä hyvän tasoitusmahdollisuuden. — Jesper Piitulainen

Rohdin oli tosin lähellä nousta sankariksi luisteltuaan Abramovin kanssa ylivoimahyökkäykseen 51. minuutilla. Abramov yritti tasoitusmaalia (2–2) täysin häiriöttä, mutta KooKoo-vahti Victor Brattström torjui laukauksen.

Emmi Korhonen Vitali Abramov teki viidennen maalinsa kolmannessa ottelussaan.

Avauserä oli yhtä maalia pelaamista. Jukurit onnistui työllistämään Brattströmiä vain yhden torjunnan verran. Kaikki Jukurien avauserän kuusi laukausta hyökkäysalueelta suuntautuivat maalista ohi. Ruotsalaisvahdin ainoa torjunta oli Rohdinin laukaus lähes punaviivalta.

Jukurien puolustaja Jakub Galvas piti Kouvolan hallin jäähypenkin tarjoilusta aivan liikaa. Hän otti pelin puolivälissä jo ottelun kolmannen kaksiminuuttisensa, josta KooKoo rankaisikin 11 sekunnissa Trevor Mingoian ylivoimamaalilla lukemiin 2–0.

Emmi Korhonen Trevor Mingoia teki KooKoon toisen maalin. Jukurien Jakub Galvas kulutti ahkeraan jäähypenkkiä.

Jukurit pystyi roikkumaan pitkään vähintään pisteen tyngässä kiinni, kun Abramov iski juuri ennen toista erätaukoa ylivoimalla jo viidennen maalinsa. Kolmatta otteluaan Jukureissa pelaava venäläinen sai maalinedustan läpi maittavan poikittaissyötön Piitulaiselta. Abramovin laukaus olisi tosin mennyt maalin ohi toiselta puolelta, mutta Brattströmin imuroi kiekon verkkoon varusteillaan.

KooKoon tehomiehet, espoolaiskasvatit Kasper Björkqvist (1+1) ja Ahti Oksanen (2+0) tekivät sinettimaalinsa vasta pelin viimeisten neljän minuutin aikana.

Joukkueet kohtaavat uudelleen heti lauantaina, Kalevankankaalla kello 18.30 alkavassa ottelussa. Jukurien joukkueessa vastustajan tarkkailun hoitava apuvalmentaja Jari Kauppila siis saaneen nukkua ainakin tuntia pidemmät yöunet, kun vastustaja tuli nähtyä tarkasti jo perjantai-iltana.

– Vaikea startti kauteen on ollut henkilökohtaisestikin. Aika säpissä on oltu. Huomenna on onneksi nopeasti sama joukkue vastassa, joten menneisiin ei tarvitse katsoa, totesi seitsemän ottelun jälkeen plusmiinuksessa syvällä (1–9, –8) sukeltava Piitulainen.