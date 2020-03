Mikkelin Pallo-Kissat saa joukkueeseensa maalintekovoimaa, kun yhdysvaltalainen Gerald Ben teki seuran kanssa ensi kauden mittaisen pelaajasopimuksen. Ben on tuttu kasvo MiPK:sta kolmen kauden takaa.

Odotukset ovat kovat, sillä Ben oli suuressa roolissa syksyllä 2017. Benin yhdeksässä pelissä iskemät seitsemän maalia olivat tärkeitä, kun sarjanousija MiPK varmisti sarjapaikkansa tasaisessa sarjassa.

– Olen todella innoissani, kun Gerald päätti liittyä meidän mukaamme. Hänellä on juuri niitä ominaisuuksia mitä hyökkääjältä haluan, ja hän on osoittanut jo tasonsa tässä sarjassa. Totta kai odotan ja hän odottaa kaudelta paljon. Tavoitteenamme hänen kanssaan on olla tehokas hyökkäyspäässä ja tehdä hommia niin että siihen on mahdollisuus, MiPK:n valmentaja Tommi Ekmark toteaa seuran verkkosivuilla.

Viime kaudella Gerald Ben pelasi Kolmoseen pudonnessa Kouvolan Susissa loppukauden. Saldona oli kaksi tehtyä maalia. Kauden 2018 Ben pelasi Ykköstä Valkeakosken Hakassa ja iski neljä maalia.