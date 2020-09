Kai Tillanen palaa viikoksi Jukurien maalivahtivahvuuteen

Jukurien oma kasvatti Kai Tillanen, 39, palaa mikkeliläisten liigajoukkueen vahvuuteen viikoksi, kertoo Jukurit verkkosivuillaan.

Tillanen tulee täydentämään Jukurien maalivahtiosastoa sekä joukkueharjoituksissa että loppuviikon harjoitusotteluissa, sillä Jukureissa ollut koronaepidemia on vaikuttanut myös seuran maalivahtitilanteeseen.

Edellisen kerran hän on ollut tositoimissa kaudella 2014–2015 italialaisen Fassan riveissä.

Tillanen on mikkeliläisille kiekonystäville tuttuakin tutumpi kasvo. Tillasella on vyöllään muun muassa 146 Mestis-ottelua Jukureissa, RoKissa ja Hyvinkään Ahmoissa sekä yksi Liiga-peli Ässissä. Jukureissa Tillanen on voittanut Mestiksen mestaruuden kaudella 2005–2006 ja Mestiksen hopeaa kausilla 2006–2007 ja 2010–2011.

Nauru pääsi ensimmäiseksi

Pelikuntoaan Tillanen on pitänyt yllä 2–3 kertaa viikossa harrastejäillä. Samoilla jäillä on viihtynyt myös Jukurien nykyinen päävalmentaja Marko Kauppinen.

Häneltä Tillanen sai puhelun viikonloppuna.

– Kyllä siinä kieltämättä nauru ensimmäisenä pääsi. Mutta ei tarvinnut kyllä hetkeäkään miettiä, ettenkö lähtisi.

– Onhan tämä tällaiselle vanhalle jarrulle uskomattoman hieno mahdollisuus päästä vetämään vielä kerran täysillä ammattilaisten kanssa, haistelemaan pukukopin fiilistä ja kokemaan se tunnelma, joka kopissa on viisi minuuttia ennen pelin alkua. Sitä tunnetta ei saa yhtään mistään muualta, Tillanen kertoi.

Jukurien Liiga-joukkue pelaa kuluvalla viikolla kaksi harjoitusottelua. Perjantaina se kohtaa SaiPan Lappeenrannassa ja lauantaina KooKoo saapuu Mikkeliin.