Juvalla päästiin nauttimaan mestaruustunnelmista, kun Konsta Kurikka toi Superpesiksen mestaruuspokaalin Pojan käymään kotikunnassaan.

Kurikka on syntynyt vuonna 2001 ja pesäpallomestaruuden kiertopalkinto Poika puolestaan on ollut mestaruusjuhlien keskipisteenä jo vuodesta 1922. Helsingin Pallonlyöjien ja Sotkamon Jymyn väliin mahtuu monta mestaria ja pesäpallolegendaa.

– Kyllähän se on hienoa, että on osa tällaisen palkinnon pitkää historiaa. Ja hienoa päästä Juvallekin käymään palkinnon kanssa, Kurikka miettii.

Vesisade latisti ehkä hieman tunnelmaa, mutta nimikirjoituksia Kurikka sai jakaa jonkun verran ja kuvaajiakin riitti.

– Mahtavaa, että Juvalta lähtee yhä näin hyviä pelaajia. Oli kova uutinen, kun Konsta pääsi Sotkamoon pelaamaan, pitkään juvalaisessa pesäpallossa mukana ollut Mira Tegelberg iloitsi.

Arki on jo alkanut

Mestaruutta juhlittiin Sotkamossa antaumuksella, mutta arki on jo alkanut.

– Paljon tuli selkääntaputtelua ja hyvää palautetta, tietenkin. Oli harmi, ettei rajoitusten takia päästy juhlimaan ison yleisön kanssa.

– Maanantaina alkoivat harjoitukset kohti ensi kautta. Toki jo ennen sitä kävin lenkillä ja punttisalilla, Kurikka sanoo.

Sotkamo lähtee puolustamaan mestaruuttaan hieman uudistuneella joukkueella, johon liittyy muun muassa syksyn finaalivastustaja Toni Laakso.

– Toni tuo laajuutta sisäpeliin. On taitava mailamies ja mukava kaverikin. Hän on hyvä jätkä saada tähän joukkueeseen mukaan.

Itse mestaruusjuhlat kysyivät hieman kuntoa.

– Muutama päivä meni, sitten huilattiin pari päivää ja viikonloppuna kokoonnuttiin uudelleen, Kurikka paljastaa.

Sotkamolaisen perinteen mukaan ensimmäisen mestaruudensa voittaneet pelaajat ajeltiin kaljuiksi. Jymyn sosiaalisessa mediassa julkaisemassa kuvassa olikin peräti yhdeksän vähähiuksista pelaajaa.

– Yllätyin peilikuvasta yllättävän vähän! Oletin, että näky olisi ollut paljon pahempi, naurahtaa Kurikka.

Ohjesäännön mukaista hiusmallia Kurikka tarvitsee viimeistään tammikuussa astuessaan varusmiespalvelukseen.

Supervuoro käänsi

Kurikan isoisä Yrjö Muttilainen muisteli yhtä hetkeä ennen finaalisarjan toista osaottelua. Avausottelun hävinnyt Jymy oli ajanut Sotkamosta Juvalle yöksi ja suoritti aamuharjoituksen Puistolassa.

– Juttelin siinä Roope Korhosen kanssa ja hän sanoi, ettei tässä mitään ole. Lähdetään hakemaan voittoa, Muttilainen tuumi.

Pitkän linjan sotkamolaispeluri tiesi, mistä puhui. Kouvolassa toinen finaaliottelu eteni supervuoroon, jossa "Robson" löi pallon läpi ajolähdössä. Lyönti toi Sotkamolle voiton ja mestaruus ratkaistiin Hiukassa seuraavana lauantaina.

Voiton avaimet käsiinsä saanut Jymy oli mestaruuspelissä ylivoimainen.

– Kyllä se supervuoro finaalin meille käänsi. Pelasimme hyvin aiemminkin, mutta Kouvolan toisella jaksolla ote lipsahti. Roopen kunnari avasi ketsuppipullon ja viimeinen peli oli meiltä selvää tykitystä.

– Koko viimeisen finaalin ajan oli hallinnan tunne, että voitamme tämän. Ei siinä tarvinnut jännittää, että peli olisi meiltä pois kääntynyt, kertaa Kurikka.

Vesa Vuorela Konsta Kurikkaa haastatteli yleisön edessä liikuntaneuvos Heino Lipsanen.

Kouvola yllätti

Pesäpallon nykyhetki puhutti paljon Puistolan pesiskentän viereisessä Laavukylässä. Juvalaista Pekka Pärnästä harmittaa hieman pesäpallon muuttuminen nykyisenlaiseksi roolipeliksi. Ja muutaman keskustelun perusteella Pärnänen ei ole ainoa.

– On harmi, että melkein kaikki pesäpallo-ottelun ratkaisee nykyisin jokeri. Jaksot kääntyvät yhden tai kahden juoksun erolla ja ne käy lyömässä jokeripaitainen pelaaja, oli kyse sitten Kouvolasta tai Sotkamosta, Pärnänen sanoo.

Syksyn ratkaisupelit Pärnänenkin seurasi tarkoin Ruutu-suoratoistopalvelun kautta.

– Kouvola oli minulle yllätys, sillä en ennakoinut heitä mitalijoukkueeksi. Joensuulta taas odotin enemmän, heidän syksynsä oli pettymys. Odotin, että mestaruuden ratkaisevat Joensuu ja Sotkamo, Pärnänen sanoo.

Kehnosti pudotuspeleissä esiintyneen Joensuun Mailan kohtaloksi tuli jäädä ilman mitalia kahden mestaruuden jälkeen, vaikka joukkue yhä nimekäs olikin.

Kasvateista uskoa, tekijöitä kaivataan

Kurikka aloitti ja oppi pesäpallon salat Juvalla, mutta on virallisissa papereissa Siilinjärven Pesiksen kasvatti. Juvalaisia pesäpalloilijoita nähdään ensi kesänä Superpesiksessä ainakin neljä, kun Jani Ahonen palaa pelikentille välivuoden jälkeen.

Ahonen pelaa nousijajoukkue Haminan Palloilijoissa, jonka riveihin siirtyy myös Teemu Rouhiainen. Kurikan etunimikaima Konsta Hyötyläinen jatkaa puolestaan Imatran Palloveikoissa. Ville Lantiainen pelasi viime kauden Siilinjärven Pesiksessä, mutta ensi kauden tilanteesta ei vielä ole tietoa.

Omat kasvatit tuovat uskoa juvalaiseen pesäpalloon, mutta paikallisesti lajin tulevaisuus huolettaa. Viime vuodet ovat olleet juvalaiselle aikuispesäpallolle hankalia, sillä muutamaan viime vuoteen mahtuu talousvaikeuksia ja lajitoiminnan siirtyminen uuteen seuraan – Juvan Pallon ja Juvan Nuorisopesiksen lajityötä jatkaa nyt Juva-Pesis, joka pelaa Maakuntasarjaa.

– Juvalaisittain on toki hyvä asia, että poikiamme on maailmalla. Se on Juvalle plussaa. Paikallisesti tämä taitaa olla vetäjistä kiinni, sillä kyllä nuorista olisi pelaajiakin tulossa, Pärnänen sanoo.

Samoilla linjoilla on myös pitkään pesäpalloa pelannut Tegelberg. Juvalaisen pesäpallon pyörittäminen on ollut harvojen vapaaehtoisten harteilla.

– Nyt tarvittaisiin tekijöitä ja ainakin pesiskoulu ensi kesäksi. Jos saisimme vaikka muutaman vanhemman mukaan, että saisimme joukkueet pystyyn.

Vesa Vuorela Juvan pitkäaikainen kunnanjohtaja Heikki Laukkanen kertoi nähneensä paikan päällä viime kesänä seitsemän Superpesiksen ottelua.

Pesis on tärkeä juvalaisile

Se kyllä käy selväksi, että pesäpallolla on yhä merkitystä juvalaisille. Sen tiivistää pitkäaikainen kunnanjohtaja Heikki Laukkanen. Laukkanen näki ensimmäistä kertaa pesäpalloa Imatralla vuonna 1963.

– Se ottelu pelattiin Imatran Maneesilla. Nyt on siirrytty jo kolmannelle kentälle, kun Linnalakin on jäänyt taakse, Laukkanen naurahtaa.

– Olisin tosin toivonut Kouvolan voittoa. Se olisi tuonut neljännen joukkueen viime vuosien kultamitalistien joukkoon, mutta onnea toki Konstalle ja Sotkamolle. Pelit olivat pienestä kiinni.

Laukkanen oli tuttu näky Juvan Puistolan katsomoissa jo Superpesis-vuosina ja seuraa paikallista pesäpalloa edelleen aktiivisesti.

– Olosuhteethan meillä Juvalla ovat hyvät vaikka ylemmillekin sarjatasoille, mutta olen huolestunut tilanteesta. Pelaajien lisäksi tarvittaisiin osaavia tekijöitä, sillä seurassa pitää olla molemmat osa-alueet kunnossa.