Vuoden latuseura liikuttaa tuhansia — Mikkelin Latu siirtyy kesäksi pyörille

Mikkelin Latu sai viikonloppuna merkittävän tunnustuksen, kun yhdistys palkittiin Suomen Ladun vuoden jäsenseurana. Päätöksen perusteina Suomen Latu mainitsi muun muassa Mikkelin Ladun suuret koko perhen talvitapahtumat ja aktiivisen ulkoilutoiminnan.

— Ehkä kissan pitäisi osata nostaa itse häntäänsä, sillä tapaamme olla itse aika vaatimattomia. Tottakai se tuntuu hyvältä, että tekemämme hyvä työ on huomioitu, tuumii Mikkelin Latu ry:n puheenjohtaja Seppo Tiihonen.

Mikkelin Latu valikoitui palkittavaksi noin parinsadan seuran joukosta.

— Vuoden jäsenseuran palkintoahan pitää anoa ja hakemuksia tulee vuodessa joka puolilta Suomea, mutta ehkä he olivat oikeassa, jotka vinkkasivat meille, että anomus kannattaa tehdä, kertoo Tiihonen.

Kuntoliikunnan puolesta toimiva yhdistys tavoittaa vuosittain useita tuhansia ihmisiä. Pelkästään Angry Birds -perhetapahtumassa oli osanottajia toista tuhatta.

Laduilta pyörille

Hiihtokausi on jo ohi, joten kesän ajaksi Mikkelin Latu siirtyy pyörille. Perinteiset maanantaipyöräilyt ovat olleet yhdistyksen ohjelmassa jo kymmenien vuosien ajan.

— Osallistujia on ollut muutamia kymmeniä. Nyt haemme pyöräilyihin matalampaa osallistumiskynnystä siten, että jokainen joka omistaa pyörän ja kypärän, voi osallistua, Tiihonen kertoo.

Ajatus on jakaa pyöräilijät eri pituisille lenkeille. Aloitteleville riittää lyhyempi matka, eikä omasta matkavauhdistakaan tarvitse murehtia.

— Aloitamme Mäntyniemen lenkillä, josta tulee se noin 15 kilometriä. Loppukesästä voidaan ajaa jo 50 kilometriä. Viime kesänä osa pyöräili Puumalaan ja takaisin, jopa saman päivän aikana, kertoo Tiihonen.

Päättynyt talvi oli sikäli hankala, että sääolot estivät kaupungin koneiden käytön jäillä kokonaan. Tästä johtuen Mikkelin Ladun oma talkooporukka huolehti moottorikelkalla jäälatuja hiihdettävään kuntoon.

— Mikkelissä on loistavat hiihtoladut, jotka kaupunki on hoitanut viimeisen päälle kuntoon, kiittää Tiihonen.

Oma tukikohta palvelee

Ladun oma tukikohta on Latupirtti, jonka läpi hiihtokauden avoinna oleva kahvila on talkootyön voimannäyttö. Mikkelin Latu ry:llä ei ole yhtään palkattua henkilökuntaa.

— Latupirtissä on kahvila auki joka päivä. Tunnelma kahvilassa on ollut aina mukava ja hiihtolenkkien lomassa on parannettu maailmaa ja tavattu ihmisiä. Pirtillä on päivystänyt toista sataa talkoolaista.

Ainakaan hiihtopiireissä talkoohenki ei siis ole kadonnut.

— Aktiivisia talkoolaisia on tusinan verran mukana. Me olemme saaneet hommat pyörimään hyvin. Henkilökohtainen kontakti on tärkeää.