Mikkeliläinen Hanna Myyryläinen on lentopallojoukkueen monitoiminainen — Hän pelaa, hoitaa sihteerin tehtävät, valmentaa ja jopa leipoo Lentopallon 2-sarja palaa tositoimiin joulutauolta sunnuntaina. Edessä on Mikkelin toinen paikallisottelu Passarien ja RiU Volley Ladiesin välillä. Mari Koukkula Hanna Myyryläinen on pelannut lentopalloa pikkujunnusta asti.

Mikkelin Passarien naiset palaa viikonloppuna tositoimiin, kun lentopallon 2-sarja jatkuu. Passarit lähtee kevätkauteen kolmannelta sijalta, kun kaksi parasta jokaisesta 2-sarjan lohkosta pääsee jatkopeleihin.

— Supi-Volley meni edellemme, mutta heillä on pelattuna yksi ottelu enemmän. Nyt näyttää, että sarjassa on ainakin kolme joukkuetta, jotka kilpailevat tosissaan, Passarien libero Hanna Myyryläinen, 32, kertoo.

Supi-Volleyn lisäksi Passarien edellä on Kouvolan Lentopallo. Alkukauden Passarit eteni voitosta voittoon, mutta talven pimetessä kohdalle osui pari tappiota.

— Aluksi näytti siltä, että meneekö tämä jo liian helposti.

Paitsi pelaaja, Myyryläinen on myös Passarien sihteeri ja valmentaa myös seuran pienimpiä junioreita. Kun Myyryläiseltä kysyy, paljonko lentopallo vie aikaa, ei vas-

tausta löydy helposti.

— En ole laskenut. Joskus menee enemmän, joskus vähemmän. Se on vähän kausittaista. Perusharjoitukset ja valmennustehtävät ovat osa, ja paljon on hallitustyötä.

Aika kuitenkin riittää hyvin.

— Valmennustyö vie kuitenkin vain yhden illan viikosta, ja harjoituksia on kolmet viikossa. Pidän tarkoituksella maanantaisin vapaapäivän, ja silloin on kiva katsoa telkkaria ja pestä pyykkiä, naurahtaa Myyryläinen.

— Sitä kun on tottunut touhuilemaan ja tekemään, niin ei tätä koe edes rasitteeksi. Ja mukana on muitakin, Myyryläinen lisää.

Nuoret ja kokeneet tulevat hyvin juttuun

Passarien joukkue koostuu 15 pelaajasta. Osa on juniori-ikäisiä, osalla taas Myyryläisen tavoin on takanaan pelivuosia jo enemmän.

— Meillä on kiva porukka. Puolet on junnuja ja osa täysi-ikäisiä, enkä ole edes joukkueen vanhin. Minusta me olemme hyvä kombo nuorta intoa ja kokemusta.

Eri ikäisten pelaajien jututkaan eivät hirveästi poikkea toisistaan.

— Välillä en edes ajattele, että joukkueessa on niinkin paljon ikäeroja.

— Ja kun junnujen juttuja kuuntelee, pysyy ajan hermoilla, lohkaisee Myyryläinen.

Kotipelien kahvilatuotteet pelaajien omista keittiöistä

Tiiviin porukan yhteispeli toimii myös kentän ulkopuolella, sillä joukkue kantaa vastuun myös kahvilamyynnistä. Kotipelien leivonnaiset valmistuvat pelaajien, ja ehkä myös pelaajien vanhempien, omissa keittiöissä.

— Meillä on leivontavuorot, joiden mukaan mennään. Tämä on joukkueessa mukava juttu, että kaikki osallistuvat ja saadaan tehdä asioita yhdessä. Jokainen saa toteuttaa itseään.

Omana bravuurinaan Myyryläinen pitää kakkujen leipomista arvontoja varten. Sunnuntain pelissä leivontavuoro ei kuitenkaan ole osunut kohdalle, joten vain paikan päälle menemällä selviää, mitä kahviosta saa.

Mikkelistä on tullut koti

Myyryläinen on kotoisin Iitin Kausalasta, Kouvolan vierestä. Lentopalloa hän on pelannut aivan pienestä junnusta asti. Ura alkoi Kausalan Yrityksessä.

— Mitähän siitä nyt on, kun aloitin. Olen pelannut ehkä 23 tai 24 vuotta, 32-vuotias Myyryläinen sanoo.

— Lentopallo oli Kausalassa iso laji, jota moni kaveri pelasi. Kavereiden mukana sitten aloin itsekin pelata.

Naisten lentopallo on ollut pienessä nosteessa Pohjois-Kymenlaaksossa. Kouvolan Lentopallo, Passarien kilpakumppani, on kerännyt kotisaliinsa jopa kolmatta sataa katsojaa peliä kohden.

— KoLessa on Kausalasta muutama pelaaja, joiden kanssa itsekin pelasin. Kuittia ei kuitenkaan tule, Passareissa jo kymmenkunta vuotta viettänyt Myyryläinen vakuuttaa.

— Lentopallo on harrastus, jonka parissa on ollut aina. Kun nyt vielä pystyy pelaamaan ja vammoja ei ole esteenä, niin miksipä sitä ei pelaisi, Myyryläinen pohtii.

Mikkeliin Myyryläinen tuli opiskelemaan ja sittemmin myös jäi kaupunkiin kulttuurituottajaksi valmistuttuaan.

— Työskentelen WAU ry:ssä liikuntakoordinaattorina, eli vedän lasten liikuntakerhoa. Kyllä Mikkelistä on nyt tullut minulle jo koti.

Myyryläinen näkee, että Mikkelissä voisi olla tilausta myös ylempien sarjatasojen lentopallolle. Passarit kertoi syksyllä mielivänsä jopa pääsarjatasolle, eikä ajatusta voi pitää mahdottomana.

— Kaupungissa on paikka sille. Tällä hetkellä se juttu on tietysti naisten lentopallo, sillä tyttöjunnuja on Mikkelissä hyvin. Vaikka Mikkeli ei ole isoin mahdollinen opiskelijakaupunki, on sekin hyvä mahdollisuus hankkia pelaajia.

Paikallispelissä on latauksensa

Lentopallon naisten 2-sarja palaa tauolta mielenkiintoisimmalla mahdollisella ottelulla, kun Passarit ja RiU Volley Ladies iskevät yhteen Lyseon salissa sunnuntaina kello 15. Syyskaudella Passarit kävi ryöstöretkellä Ristiinassa ja voitti ensimmäisen paikallisottelun erin 3—0.

— Toisaalta paikallispeli on teki kuin kaikki muutkin, mutta tuohan se lisälatausta. Moni kyselee, että miten nyt kun Ristiina on vastassa. Ja mukavahan tuttuja vastaan on pelata, Myyryläinen kertoo.

Myyryläinen kiittelee Passarien yleisöä. Lentopallon ystävät ovat löytäneet Lyseon salille hyvin, ja tunnelmaakin on ollut.

— Meillä on ollut mukavasti yleisöä. Kaikki, jotka tulevat paikalle, mahtuvat varmasti katsomoon sunnuntainakin, lupaa Myyryläinen.