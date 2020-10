Juha Pasoja jatkaa MP:n peräsimessä ensi kauden

Jalkapallon Ykkösessä pelaava Mikkelin Palloilijat jatkaa Juha Pasojan komennossa ensi kauden. Pasojalla ja MP:llä oli sopimuksessa optio toisesta vuodesta, joka on päätetty käyttää.

– Koko valmennustiimi Pasojan johdolla on tehnyt joukkueen kanssa todella hyvää työtä ja Ykkösen sarjapaikka ensi kaudeksi alkaa kohta olla jo teoriassakin selvä, MP:n puheenjohtaja Olli Heinikainen toteaa seuran tiedotteessa.

MP on Ykkösessä sijalla 7. kun sarjaa on pelaamatta 4–5 ottelukierrosta joukkueesta riippuen. MP tarvitsee tämän hetken sarjataulukon mukaan loppukauden peleistä neljä pistettä varmistaakseen sarjapaikan matemaattisesti.

– Pasoja on näyttänyt osaamisensa täällä ja antanut mukavasti vastuuta myös meidän omille junioreillemme. Tästä on hyvä jatkaa ensi kaudella, Heinikainen jatkaa.

Koronan katkoma kausi

Jalkapallokausi 2020 on ollut koronaviruksen vuoksi erikoinen, sillä kevättalvella pelattujen Suomen cupin lohkopelien jälkeen koko urheilutoiminta meni katkolle. Ykkösen pelit alkoivat lopulta kesäkuun viimeisellä viikolla.

– Vuosi on kaikkinensa ollut koronan takia haastava ja odotankin innolla ensi vuotta ja toivottavasti hieman normaalimpaa elämää. Toivottavasti saadaan kiinnitettyä ne pelaajat, ketä haluamme ja olisi myös tärkeää, että taustaryhmä pysyisi samana. Homma on toiminut hyvin ja kaikilla on ollut ammattimainen ote tekemiseen, Pasoja kertoo MP:n tiedottessa.

Kemistä lähtöisin oleva Juha Pasoja siirtyi MP:n valmentajaksi viime vuoden marraskuussa, kun sinisiä luotsannut Janne Wilkman siirtyi töihin Englantiin. Pasojalla on takanaan pitkä pelaajaura ja 15 maaottelua.

– Tulin uuteen ympäristöön ja päivästä yksi alkaen seurasta ja ihmisistä ympärillä paistoi tekemisen meininki sekä ammattimainen suhtautuminen jalkapalloon. Täällä oli helppo aloittaa työt vielä, kun joukkueen pelaajisto pysyi hyvin kasassa kuten myös taustat, Pasoja sanoo.