Kukan Tutu voittoon Mikkelin ravikauden avauksessa Terho Rautiaisen valmennuksessa kaksi kuukautta ollut Kukan Tutu yllätti Mikkelissä. Vesa Vuorela Kukan Tutu ravasi ensimmäisessä kaarteessa kärkeen ja piti paikkansa loppuun saakka.

Mikkelin ravikauden ensimmäiset ravit tarjosivat katsojille niin yllätyksiä kuin pettymyksiäkin. Yksi yllätys nähtiin Toto4-rivin avauskohteessa, kun kangasniemeläisen Terho Rautiaisen ohjastama ja valmentama Kukan Tutu juoksi kärkipaikalta voittoon kilometriajalla 27,7.

— Se lähti hyvin liikkeelle. Ensimmäisessä kaarteessa rupesin ajamaan keulaa kiinni ja sen sainkin. Sen jälkeen olikin helppoa. Ei joutunut koville tänään, Rautiainen kommentoi.

Ei joutunut koville tänään

Neljännen lähdön ennakkosuosikki Antin Onni jäi lähdössä viidenneksi ja Humiro kuudenneksi.

Kukan Tutu on ollut kahden kuukauden ajan Terho Rautiaisen opissa. Pian seitsemän vuotta täyttävän suomenhevosruunan laukkaprosentti on jopa 68. Voittoja on tullut neljän vuoden kilpauran aikana kymmenen.

— Sitä on nyt kahluutettu hangessa paljon. Rauhallisia lenkkejä ja rauhallisia hiittejä, kertoo Rautiainen kahdesta viime kuukaudesta.

Suurosen tallille voittoja

Myös juvalaisen Seppo Suurosen hevoset olivat huippukunnossa.

Kolmannessa lähdössä Suurosen valmentama nelivuotias Wassi avasi kilpauransa voitolla, viidennessä lähdössä tallin 8-vuotiaan Erica Lucan loppukiri riitti ja kuudennessa lähdössä Ariitalle ei löytynyt haastajia loppusuoralla.

Kuudennessa lähdössä Mikko Hämäläisen Elliina oli pahan lähtölaukan jälkeen 11:s.

Päivän toisessa lähdössä juvalaisen Jani Ruotsalaisen ohjastama Bonna kiri johtavan rinnalle ja lopulta helposti voittoon, sillä Turbo-Väinö laukkasi loppusuoralla.

Mikkelin ravipäivän viimeisessä lähdössä joroislaisen Eero Putkosen omistama ja valmentama Wild Ramona ravasi voittoon ajalla 18,1a.