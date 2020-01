Jukurien ja Vaasan Sportin kohtaamiset olivat Mestiksen klassikko-otteluita. Noina aikoina saattoi vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Risto Dufva valmentaisi joskus Sportia, mutta jääkiekossa tiet kulkevat arvaamattomia polkuja.

Kauden Puolassa aloittanut, mutta maasta nopeasti Suomeen palannut Dufva pestattiin Vaasan Sportiin Ari-Pekka Pajuluoman saatua potkut.

Marraskuussa Vaasassa aloittaneen Dufvan valmennuspesti ei alkanut erityisen helposti, sillä Jukurit ja Sport pelaavat tänään SM-liigan jumbofinaalin. Sportin peli kulki kohtalaisesti marraskuun lopusta aina vuodenvaihteeseen. Neljän perättäisen tappiopelin jälkeen vaasalaiset palasivat voittokantaan eilen perjantai-iltana Kuopiossa kaatamalla KalPan maalein 6–3. Samalla Sport pudotti Jukurit liigan hännille paremman maalieronsa turvin.

Dufvan metkut tunnetaan

Sportin ja Dufvan kohtaamisessa on ekstralatausta, myöntää myös Jukurien hyökkääjä Jesper Piitulainen. Piitulaisen ura otti ratkaisevan käänteen juuri Dufvan valmennuksessa.

— Kyllähän se tuo henkilökohtaisesti lisää intoa peliin, kun tuntee Riston hyvin ja tietää miehen metkuja jonkun verran, sanoo Piitulainen.

Mestiksessä Dufva ja Jukurit hiljensivät usein Vaasa-areenan fanaattisen kotiyleisön, ja liigajäilläkin keskinäiset kohtaamiset ovat olleet Jukureille päin kallellaan: Jukurit on voittanut keskinäistä peleistä yhdeksän ja Sport viisi. Tällä kaudella Jukurit on voittanut Sportin kahdesti. Vaasasta Jukurit haki 4–1 -voiton ja voitti kotonaan 6–1. Sitten näiden kohtaamisten molempien valmentaja on vaihtunut.

— Paljon on pelaajia, jotka ovat Riston alaisuudessa pelanneet ja sitten tilanne on vielä tämä. Emme me ole asiaa sen enempää käsitelleet, mutta toivon että se tuo jokaiselle pienen lisäbuustin.

Rindell palaa riveihin

Illan kotipeliin Jukurit lähtee kuta kuinkin samalla koostumuksella, millä se pelasi keskiviikon voitollisessa Ilves-ottelussa. Tuosta miehistöstä on sivussa vain Mikko Kuukka ja paluun riveihin tekee Axel Rindell. Kuukan paikan kakkoskentän pakistossa ottaa Antti Jaatinen ja Rindell korvaa Jaatisen kolmoskentällisessä.

Illan kokoonpanot

Jukurit

#9 Miika Roine - #88 Julius Vähätalo - #72 Vadim Pereskokov

#75 Aleksandr Jakovenko - #7 Samuli Piipponen



#27 Mika Partanen - #57 Charles Sarault - #18 Heikki Huttunen

#43 Antti Jaatinen - #6 Jaakko Haarti



#15 Ville Leskinen - #16 Teemu Henritius - #54 Jesper Piitulainen

#43 Mikko Kokkonen - #8 Axel Rindell



#25 Joonas Kalliola - #14 Valtteri Hotakainen - #10 Martins Dzierkals



7. puolustaja: #5 Ville Hyvärinen



#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Sport

#93 Toni Kallela - #44 Aleksi Ainali - #20 Roope Talaja

#3 Paul Geiger - #8 Valtteri Viljanen



#74 Antti Erkinjuntti - #82 Chris Desousa - #73 Eemil Erholtz

#81 Ari Gröndahl - #36 Juho Tommila



#21 Santeri Haarala- #13 Erik Riska - #46 Juho Liuksiala

#55 Jared Wilson - #28 Victor Westermarck



#38 Niko Kuiri - #24 Filip Riska - #16 Jesse Paukku



7. puolustaja: #57Niklas Nevalainen



#32 Niko Hovinen

(#31 Stefan Steen)