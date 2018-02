Jukurien reissu Helsinkiin jätti paljon parannettavaa — HIFK nautiskeli mikkeliläisten kustannuksella Jukurit ei päässyt ottelussa omaan peliinsä oikeastaan missään vaiheessa kunnolla käsiksi. Vesa Vuorela Jukurien ja Juhana Ahon ilta Helsingissä oli murheellinen. Aho sai kaivaa kiekon maalistaan kahdeksan kertaa.

Mikkeliläiset yritykset lähtivät valtaamaan Helsinkiä teemalla ”Saimaan Parhaat”. Kentällä olleet saimaalaiset eivät kuitenkaan pystyneet esittämään läheskään parastaan, kun HIFK tyylitteli täydet pisteet selvin lukemin 8–0 (1–0, 3–0, 4–0).

Jukurit ei päässyt ottelussa omaan peliinsä oikeastaan missään vaiheessa kunnolla käsiksi. HIFK pelasi varsinkin kaksi ensimmäistä erää loistavaa kiekkoa aina 35. peliminuutille asti, jolloin joukkue hölläsi hieman kaasuaan 4–0 -osumansa jälkeen.

— Nyt kolmessa viime pelissä meille on tehty Jukurien tyylistä poikkeavia maaleja. Se vie uskoa meiltä ja kaikkea, mutta sitten se seuraus mikä tuossa äsken oli. Se oli anteeksiantamatonta, että päästetään irti, Jukurien valmentaja Ville Nieminen kommentoi.

Jukurit ei päässyt maalipaikoille

Helsinkiläisten toinen erä oli koko ottelun kannalta ratkaisun roolissa. Joukkue pyöritti hyökkäyspeliään mallikkaasti luoden runsaan määrän maalipaikkoja, joista helsinkiläiset tyylittelivätkin kolme kertaa pikkumustan mikkeliläisveräjään.

Jukurien toisen erän vaikeuksia kuvastaa hyvin se, että joukkue sai ensimmäisen laukauksen maalia kohti vasta ajassa 34.55.

Mikkeliläiset eivät saaneet kahteen ensimmäiseen erään omasta – hitaammasta – pelistään kiinni, vaan joutuivat roiskimaan kiekkoa HIFK:n korkean ja aktiivisen karvauspelin vuoksi.

Kahden avauserän alut menivätkin pääosin kotijoukkueen komennossa, mutta erien loppua kohden Jukurit pääsi muutamille maalipaikoille.

HIFK viimeisteli tylysti

Jukurien parhaimpiin paikkoihin pääsivät läpiajoon luistellut Ilmari Pitkänen, tolppaan kilauttanut Janne Ritamäki ja Zach Budish, joka ei onnistunut ohittamaan IFK-vahti Atte Engreniä.

— Olimme valmistautuneet, mutta sitten meillä on se lapsen usko. Lapsen usko siihen peliin ja se romuttui ensimmäiseen maaliin minuutti ennen avauserän loppua. Se on täysin anteeksiantamatonta kilpaurheilussa.

Päätöserään Jukurit sai orastavasti hyökkäyspeliään toimimaan, mutta HIFK viimeisteli tylysti. Vaikka joukkueelta hylättiinkin yksi maali, iski kotijoukkue silti peräti neljästi kiekon mikkeliläisten maaliin.

— Kyllähän me kaikki: joukkue ja valmentajat näytetään ihan idiooteilta tällä hetkellä. Risto (Dufva) on pois ja sitten täällä on tämmöisiä Saimaa-hommia, niin on anteeksiantamatonta, että meidän vastauksemme on tämä.

— Olkoon pudotuspelipaikka mennyt tai ei, niin tässä kehitetään yksilöitä, joukkuetta, seuraa ja koko organisaatiota, Nieminen tiivisti.

Jukurien kausi jatkuu perjantaina Oulussa Kärppien vieraana. Joukkue matkustaa Ouluun lentäen.

Näin pelattiin

1. erä: 19.14 Erik Thorell 1–0.

Jäähyt: 9.02 Keni Karalahti J 2 min.

2. erä: 25.11. Vili Sopanen (Teemu Eronen, Erik Thorell) 2–0 yv, 28.13. Janne Hämäläinen (Teemu Eronen, Vili Sopanen) 3–0, 34.47 Joonas Rask (Juha-Pekka Haataja, Teemu Tallberg) 3–0.

Jäähyt: 23.42 Aku Alho J 2 min, 32.43 Teemu Suhonen J 2 min, 38.43 Elias Ulander H 2+10 min.

3. erä: 45.02 Teemu Eronen (Teemu Engberg, Micke-Max Åsten) 5–0, 46.06 Miihkali Teppo (Erik Thorell, Juhani Tyrväinen) 6–0, 55.11 Janne Hämäläinen (Vili Sopanen (19),Teemu Tallberg) 7–0, 58.52 Saku Salmela (Joonas Rask, Lennart Petrell) 8–0.

Jäähyt: 41.58 Juhani Tyrväinen H 2 min, 47.13 Micke-Max Åsten H 2 min.

Jäähyt yhteensä: HIFK 3x2 min+1x10 min=16 min, Jukurit 3x2 min=6 min.

Maalivahtien torjunnat: Atte Engren HIFK 3+5+6=14, Juhana Aho Jukurit 8+12+3=23.

Erotuomarit: Aleksi Rantala, Anssi Salonen (Sakari Suominen, Daniel Österholm).

Yleisöä: 6 883.