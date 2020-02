Juhana Aho hyödynsi näyttöpaikkansa työnantajalleen

Hymy Jukurien leirissä on ollut viime aikoina tiukassa. Aivan kaikki eivät jaksaneet murjottaa Kouvolan illassa, vaikka peräti 16 peliä peräkkäin jääkiekkoliigassa pisteitä kerännyt KooKoo voitti mikkeliläiset mahdollisimman niukasti 1–0.

KooKoon perinteinen ilmaispeli tuotti Kouvolan liigahistorian yleisöennätyksen 5903.

Kauden kymmenennen maalinsa tehneen unkarilaishyökkääjä Vilmos Gallón, 23, tahto-osuma riitti takaamaan KooKoolle täydet pisteet. Plusmiinuksessa (+12) KooKoon tehokkaimmalle pelaajalle Gallólle osuma oli vasta kauden kolmas ylivoimalla.

– Kun sain kiekon maalin kulmalle, päätin, että tilanteesta tulee maali tai minä lähden jäähypenkille, naurahti väkisin ensimmäisen laukauksensa paluukiekon verkkoon runnonut Galló.

– Siltä se tuntuikin. Käsille olisi tainnut tulla aika ilkeästi, jos olisin saanut kiekon haltuuni, naurahti vuoden kolmannessa ja kauden kahdeksannessa ottelussaan torjuntatöissä ollut Juhana Aho, 26.

Ahon yöunet jääneet vähiin

Ahon ilta oli melkoinen suoritus. Hänen silmäpussiensa tummuudesta pystyi päättelemään tuoreen ilouutisen.

– Huonolla unilla on menty, koska toissa päivänä perheeseen syntyi ensimmäinen lapsi. Oli kunnia-asia pelata tänään, vaikkei poika tainnut vielä televisiosta isäänsä nähdä, Aho totesi.

Aho on pelannut Jukureissa kolmella liigakaudella 33 ottelua. Seura on tiedottanut Sami Rajaniemen ja Eetu Randelinin jatkosopimuksista. Kun Ahosta ei ole mitään kuulunut, on helppo päätellä jyväskyläläiskasvatin joutuvan työnpaikan etsintään.

– Korvat ovat auki joka suuntaan, Aho kuvaili.

– Koen tämän kauden kuitenkin melkoisena henkisenä kasvuna. Viime kauden lopussa tunnelmat olivat paljon huonommat, korosti silloin pitkään loukkaantuneena ollut torjuja.

Aho ei ehtinyt juurtua Mikkeliin ainakaan niin paljoa, että olisi vielä omakotitalon omistaja.

– Hah, pitäisi varmaan pelata jossain muissa sarjoissa, jotta olisin!

KooKoo miehet maailmalle

Jukurit olisi varmasti kohdannut KooKoon mieluummin ensi viikolla. KooKoolta puuttuvat kahdesta seuraavasta pelistä pelikiellossa olevan puolustaja Martin Bergerin lisäksi Leijoniin suuntaava Oskari Manninen ja Tshekin maajoukkueeseen liittyvä Libor Sulak. Jottei takalinjoilta lähtenyt neljää miestä, Alexander Bonsaksen kieltäytyi Norjan kutsusta.

Gallón Unkari pelaa ensi viikolla Nottinghamissa olympiakarsintaa, mutta Galló ja KalPan Balász Sebok keskittyvät seurajoukkueeseensa. Sebok olisi ehtinyt Nottinghamin turnaukseen, koska KalPan viikon ainoa ottelu on jo tiistaina Ässien isäntänä.

Näin pelattiin

KooKoo–Jukurit 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

1. erä: maaliton

Jäähyt: 4.31 Axel Rindell J 2 min, 8.51 Trevor Mingoia K 2 min, 18.18 Ville Leskinen j 2 min.

2. erä: 37.45 Vilmos Gallo (Erik Karlsson, Libor Sulak) 1–0 yv, vm.

Jäähyt: 35.57 Samuli Piipponen J 2 min.

3. erä: maaliton.

Jäähyt: 40.47 Matthew Caito K 2min.

Jäähyt yhteensä: KooKoo 2x2=4 min, Jukurit 3x2=6 min.

Maalivahtien torjunnat: Henrik Haukeland KooKoo 5+8+10=234, Juhana Aho Jukurit 12+6+5=23.

Erotuomarit: Jarno Heikkinen, Lassi Heikkinen (Samu Suurnäkki, Daniel Österholm).

Yleisöä: 5903.