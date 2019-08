Maalipaikat kortilla Urheilupuistossa — MP ja Jippo maalittomaan tasapeliin

Päivälleen yhdeksän vuotta sitten Mikkelin Palloilijat ja Joensuun Jippo kohtasivat Urheilupuistossa. Tuolloin Ykkösen ottelussa Jippo pelasi kliinisen tarkan vieraspelin ja vei tärkeät pisteet mukanaan Pohjois-Karjalaan.

Sunnuntaina Urskin hyväkuntoisella nurmella pelasi kaksi Ykköseen takaisin mielivää joukkuetta, ja pelin kuva oli jokseenkin samanlainen. Kahden laadukkaasti puolustavan joukkueen kohtaamisessa maalipaikat olivat vähissä.

Kärkipaikkaa kilpajuoksussa kohti Ykköstä pitää MP, jolle Kakkosen A-lohkoa kokonaisuutena katsoen 0—0-tasapeli oli kelpo tulos. Pelillisesti kotijoukkueella kuitenkin jäi hieman hampaankoloon.

— Jippo on varmasti tasatulokseen tyytyväisempi kuin me. Vastassa oli juuri sellainen joukkue kuin odotimme, he pelasivat alhaalla ja puolustivat hyvin. Mutta meidän on löydettävä keinot luoda ne tarvittavat tilanteet, MP:n valmentaja Janne Wilkman sanoi.

Urheilupuiston yleisö huokasi pettymyksestä kahdesti, kun pelikello kävi jo lisäaikaa. Ensin Denis pelasi itselleen hyvän laukaisupaikan rankkarialueen rajalle, mutta laukaus suuntautui suoraan Jippo-vahti Jirko Sorsan syliin. Hetkeä myöhemmin Janne Kuhmosen laukaus pienehköstä kulmasta leijaili maalin ylitse.

Jipolla vain pari tilannetta

Joensuulaisten maalitilanteet jäivät tosin ottelussa kotijoukkuettakin vähäisemmiksi. Jo yksistään MP:n toppari Vincent Bikana katkaisi tukun joensuulaishyökkäyksiä ja kauempaa lähteneet laukaukset poimi maalivahti Sammy Njdock. Kertaalleen Jipon Aapi Helvelahti tosin ehti palloon ennen Ndjockia, mutta pusku lähietäisyydeltä meni ohi maalin.

— Puolustuksemme kyllä toimii hyvin. Enemmän meidän on vaan saatava hyökkäyspeliä toimimaan, sillä ihan huippupaikoille emme tänään päässeet. Ratkaisevat syötöt kaipaavat parannusta, Wilkman jatkoi.

Ottelun avauspuoliaika sujui niukasti MP:n merkeissä. Sinipaidat rakensi etenkin alussa muutaman hyvän hyökkäyksen, mutta pelin edetessä joensuulaiset pääsivät paremmin mukaan kenttätapahtumiin.

MP:n keskityspallot ja pitkät syötöt pysähtyivät tiiviiseen joensuulaisnippuun ja Denis jäi yksinäiseksi. Lähinnä maalia MP oli, kun Joonas Nissisen keskityspallo oli leijailla maaliin yli Sorsan.

— Toiselle jaksolle saimme hyökkäämiseen enemmän ajatusta, mutta emme tarpeeksi, Wilkman totesi.

MP jatkaa pelejään ensi sunnuntaina Helsingin Jalkapalloklubin reservijoukkueen Klubi 04:n vieraana.