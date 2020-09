Aurinko paistaa, rata on kuin samettia, vain yleisö puuttuu, tiivisti selostaja Juha Jokinen Mikkelin raviradan Superlauantain tunnelmat. Lauantain ravipäivän olosuhteet olivat hyvät ja Mikkelin uuden kaviouran tulostaso sen mukainen.

– Rata on nopeampi kuin St Michel-viikonloppuna. On tullut vettä ja rataa on hoidettu hyvin, tiivisti iittiläisen Matias Salon valmentaman Tanpopon voittoon ohjastanut Tommi Kylliäinen.

Kylliäisen sanojen vakuudeksi Tanpopon voittoajaksi kellotettii 2 600 metrin matkalla 1.13,8.

Toto75-kierros huipentui jännitysnäytelmään, kun Wasa Warrior pystyi 1.10-vauhtisen kilometrin aikana torjumaan Com Miltonin haasteen. Kesällä Mikkelissä ajan 1.10,3 juossut Com Milton laukkasi kakkosradalla, mutta ulkoratoja pitkin rintamaan nousivat Arctic Lover ja Jack Vader.

Lopulta maalikamera paljasti voittajaksi neljättä rataa kirineen Hannu-Pekka Korven ohjasstaman Arctic Loverin. Yllättäjän voittoaika oli 1.10,9 ja oikean Toto75-rivin arvo ponnahti yli 10 000 euroon. Kärkikolmikko sai saman ajan - ajan, jonka vuoden 1993 St Michelissä aikakirjoihin juoksi Smooth Blend. Tuolloin kilometriaika oli ravien maailmanennätys.

Uuden ennätyksensä 1.21,9 Mikkelissä ravasi myös pikkuyllättäjä Vaellus, joka loppukiritaistossa ennätti maalipaalulle ennen puumalalaista Lissun Eerikkiä.

– Hevonen oli jo Kajaanissa hyvä kakkonen ja nyt se oli lämmityksessä poikkeuksellisen virtava, ohjastaja Henri Bollström sanoi.

Merran Roihu huimassa vauhdissa

Jo Toto75-pelin ulkopuolisessa avauslähdössä Jukka Torvisen ohjastama Merran Roihu hurjasteli ensimmäisen kilometrin alle 1.20-vauhtia ja pudotti ennätyksensä neljä sekuntia kilometriaikaan 1.20,9. Edellisen voittonsa ori otti kolme vuotta sitten.

– Hevosen ravi alkoi mennä huonoksi ja kaikkea kokeiltiin. Se oli kuuden-seitsemän viikon lomalla ja sen jälkeen aloimme rakentaa uudestaan. Nyt kaikki meni kohdalleen, kun pari vuotta tarvottiin suossa, hevosen oriveteläinen valmentaja Matti Patronen riemuitsi.

Jyväskyläläisen Benjamin Hedmanin omistama nelivuotias tamma Bansky runttasi maalisuoralla kauden kolmanteen voittoon ajalla 1.11,4. Esitys miellytti isänsä Mertsi Bollströmin kanssa tammaa valmentamaa Tino Ärlingiä siinä määrin, että seuraava osoite on Ruotsin 75-finaalikierros Solvallassa.

– Hevonen on Ruotsissa mennyt eteenpäin. Se on kiltti hevonen, kuin koiranpentu, tekee kaiken kuten käsketään, Ärling luonnehti.

Mäntyharjun Paakkarin Myrsky nappasi kotiradallaan kauden viidennen voiton. Pertti Puikkonen ohjasti Jyrki Hyyryläisen valmennettavan lähtöauton takaa johtoon, ja kymmenvuotias ori paineli omaa tahtiaan selkeään voittoon ajalla 1.24,9.

– Juoksijalla on mukava päästää tulemaan.

Parvelan Retu jatkoi putkeaan

Porissa suurin huomio kiinnittyi 5–6-vuotiaiden suomenhevosten Satakunta Senioriin, jossa Parvelan Retu venytti voittoputkensa jo 25:een. Ilmiömäisiä juoksuja esittänyt viisivuotias ori laukkasi jälleen lähdössä, mutta eteni lopulta parijonosta helposti voittoon yli hevosenmitalla ajalla 1.26,6.

Porin Toto75-lähtöjen avainohjastaja oli kaksi voittoa narutellut Santtu Raitala. Mas Champ ja Pitch Perfect jatkoivat vahvaa vuottaan Raitalan ajamana.

Raitala oli Porin voitokkain ohjastaja kolmella ykköstilalla. Mikkelissä ainoa kahden voiton mies oli Jukka Torvinen.

Hyvä yleisöpäivä jäi väliin

Mikkelin kahdeksan lähdön Superlauantai-puolikkaan sponsorina toimi osuuskauppa Suur-Savo, jonka isännöimät ravit tunnetaan Mikkelin seudun ravipiireissä hernerokkaraveina ilmaisen sisäänpääsyn ja tarjoilun vuoksi. Nyt yleisö joutui kuitenkin seuraamaan Mikkelin lähtöjä totopelipisteistä tai omista vastaanottimistaan, hernekeittoa tosin sentään tarjoiltiin varikkogrilliltä.

– Hernekeittoravit ovat klassinen konsepti, joka on tuonut hyvää tulosta. Nyt jäimme vaille hyvää tilaisuutta markkinoida raveja, Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen totesi.

Pelivaihto Mikkelin lähtöihin pysyi muiden pelikanavien ansiosta hyvänä ja koronarajoitusten aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat korkeintaan tuhansia euroja.

– Bruttona toteutumaton kassavirta ratapelimyynnin ja ravintolatoiminnan muodossa on kymmeniä tuhansia, mutta nettona menetys on pienempi, sanoi Tiainen.