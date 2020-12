Jäppisen ja MP:n sopimus on vuoden pituinen.

Ykkösessä pelaava Mikkelin Palloilijat ja Jesse Jäppinen ovat solmineet vuoden jatkosopimuksen, seura tiedottaa. Tällä hetkellä MP:llä on kasassa 11 pelaajasopimusta.

Jäppinen pelasi loppukaudella jo neljässä Ykkösen pelissä. 19-vuotias monipuolinen keskialueen pelaaja siirtyi STPS:stä MP:n A-junioreihin elokuussa. Hän on melkein siitä asti harjoitellut edustusjoukkueen mukana.

Jäppinen jatkaa hyvillä mielin MP:n riveissä, vaikka armeija tuo omat haasteensa tulevaan kauteen. Menneestä kaudesta pelaajalle jäi hyvät fiilikset hänen onnistuttuaan saamaan peliminuutteja Ykkösessä.

– Tempo, taito ja pelaajien fysiikka ovat aivan eri luokkaa Ykkösessä kuin Kolmosessa. Näiden takia tottuminen Ykkösen vauhtiin vie hieman aikaa, mutta siihen nähden kentällä ollessani onnistuin ihan hyvin, Jäppinen kertoo tiedotteessa.

Jäppisen mielestä MP osoitti kuuluvansa Ykköseen.

– Innolla odotan tulevaa kautta. Tavoitteenani on saada entistä enemmän vastuuta ja auttaa joukkuetta raapimaan mahdollisimman paljon pisteitä. Tammikuussa alkava intti mahdollisine koronarajoituksineen tietenkin sotkee jonkin verran ensi kauteen valmistautumista, mutta uskon, että pystyn silti kehittymään pelaajana.

Jäppinen MP:n 11. sopimuspelaaja

Päävalmentaja Juha Pasoja odottaa, että Jäppinen kehittyy entisestään pelaajana.

– Jesse on nuori hyökkäävä keskikenttäpelaaja, jonka vahvuuksia on hyvä liike sekä tekniikka. Hän on pelannut alemmalla sarjatasolla, mutta loppukaudesta pelaamissaan peleissä Jesse esitti erittäin kypsää pelaamista.

Pasojan mielestä Jäppinen on lupaava pelaaja, joka täydentää hyvin MP:n keskikenttää.

– On mielenkiintoista tulevalla kaudella nähdä, miten Jesse kehittyy talven aikana ja kesän peleissä, vaikkakin armeija varmasti häiritsee hieman harjoittelua alkuvuodesta.

MP:llä on Jäppisen lisäksi vuoden sopimus Iiro Äijön, Niila Forsellin, Jonne Urosen, Aatu Mannisen, Otto Hautamon ja Jonathan Dunyinin kanssa. Peetu Kermisen, Santeri Karjalaisen, Eero Ylösen ja Topi Keskisen sopimukset MP:n riveissä kattavat myös kauden 2022.