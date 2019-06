Mikkeliläinen Topi Syrjäläinen matkaa suunnistuksen MM-kilpailuihin Norjaan

Suomen joukkue suunnistuksen MM-kisoihin on nimetty juhannusviikonlopun viimeisten näyttökisojen myötä. Norjan Östfoldissa 13.8. alkaviin kisoihin lähtee Suomesta kahdeksan suunnistajaa. Yksi heistä on mikkeliläinen Helsingin Suunnistajia edustava Topi Syrjäläinen, joka on Suomen joukkueen ainut ensikertalainen MM-kisakävijä.

21-vuotias Syrjäläinen vakuutti Suomen päävalmentajan Petteri Kähärä MM-paikasta sijoittumalla keskimatkalla toiseksi juhannusviikonlopun MM-katsastuksissa Suonenjoella. MM-kisoissa Syrjäläinen suunnistaa juuri keskimatkalla Miika Kirmulan ja Aleksi Niemen kanssa.

Keskimatkan katsastuksissa hyvän näytön antoi myös Navin Joonas Ahola sijoittumalla kolmanneksi. Aholalla ei kuitenkaan ollut riittäviä näyttöjä aiemmista kilpailuista ja MM-kisamatka ei tällä kertaa toteutunut.

Syrjäläisen, Kirmulan ja Niemen lisäksi MM-kisoihin valittiin Elias Kuukka sekä naisista Venla Harju, Saila Kinni, Merja Rantanen ja Marika Teini. Joukkueen kokenein on Rantanen, joka palaa MM-joukkueeseen äitiyslomalta ja lähtee jo kymmenensiin MM-kisoihinsa.

Luotan siihen, että meillä on kasassa tiimi, joka tekee Norjassa hyvää jälkeä. — Petteri Kähärä

Naisten nelikko kokeneempi

— Lähdemme suhteellisen pienellä joukkueella liikenteeseen. Luotan siihen, että meillä on kasassa tiimi, joka tekee Norjassa hyvää jälkeä. Naisten nelikkomme on aika kokenut ja miesten joukkueemme puolestaan vähän kokemattomampi, mutta jo muutaman vuoden on ollut nähtävissä, että nuori miesten porukka on tulollaan, Kähäri pohtii Suunnistusliiton tiedotteessa.

Suomen MM-joukkue lähtee runsaan viikon kuluttua Norjaan viimeiselle MM-leirilleen.

— Ohjelmassa on norjalaisten näyttökisat sekä muutama vähän tehokkaampi harjoitus. Haemme MM-kartoittajan karttoja treeneihin, jotta saamme mahdollisimman relevanttia harjoitusta. Maastossa kasvusto on rehevämpää kuin edellisellä käynnillämme toukokuussa, joten nyt on nähtävissä, mikä näkyvyys on maastossa MM-kisojen aikaan, Kähäri kertoo.

MM-kisoissa Suomen koko naisnelikko voi osallistua keskimatkalle, sillä Teinillä on henkilökohtainen lisäpaikka matkan hallitsevana Euroopan mestarina. Naisten pitkälle matkalle ja viestiin on nimetty Harju, Rantanen ja Teini. Kinni on varalla molemmille matkoille.

Miehissä pitkälle matkalle osallistuvat Kirmula ja Kuukka. Akseli Ruohola on varamiehenä.

Viestiin puolestaan on nimetty Kirmula, Niemi ja Kuukka sekä varalle Olli Ojanaho.