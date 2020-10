Kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm kilpailee Jani Paasosen tallin sähköautolla Belgiassa

Mäntyharjulaisen Jani Paasosen pyörittämä rallicross-talli Ferratum Team saa MM-kiertueelle nimekkään kuljettajavieraan Marcus Grönholmista. Varsinaisen MM-sarjan ohella rallicross-radoilla ajetaan sähkökäyttöisten autojen Projekt E-sarjaa, jossa Ferratum Team ajattaa Ford Fiesta ERX-autoa, jonka rattiin Grönholm istahtaa Belgialssa. Spa-Francorchampsin radalla ajetaan MM-osakilpailu 21.–22. marraskuuta.

Suomen edellinen rallin maailmanmestari, vuosina 2000 ja 2002 titteliä juhlinut, Grönholm testasi autoa Hyvinkäällä ja innostui lähtemään kilpailemaan.

– En ole sinänsä ollut sähköautojen suurin ystävä. Mutta kun ajoin tällä autolla, sisällä kopissa tuli kunnon kilpailufiilis, ja innostus nousi pintaan. Auto käyttäytyi helposti ja siihen voidaan tehdä vielä pientä säätöä, Grönholm sanoo Ferratum Teamin tiedotteessa.

Grönholm lopetti aktiiviuransa kauteen 2012, mutta on sen jälkeen vieraillut kilpailuissa silloin tällöin. Edellisen kerran hän ajoi näytös-rallicrosskilpailun Ruotsissa viime kesänä.

– Olen sanonut kotonakin, etten enää aja kilpaa. Mutta taas olen tässä tilanteessa. En lähde verissä päin taistelemaan Belgiassa, eikä tämä todellakaan ole mikään comeback, täsmentää Grönholm tiedotteessa.

Paasonen odottaa Grönholmilta tulosta

Tallipäällikkö Paasosen odotukset ovat kovemmat.

– Kun Marcus laittaa kypärän päähän, hän ajaa varmasti voitosta. Uskon, että "Bosse" hoitaa homman. Rallin kaksinkertainen maailmanmestari ja rallicrossin EM-sarjan osakilpailuvoittaja tulee ajamaan Ferratum Teamin autolla, joten onhan se todella kova juttu, Paasonen sanoo tiedotteessa.

Rallicross-radoilla Grönholmin nimi on suurelle yleisölle tuttu, sillä Markus Grönholmin poika Niclas Grönholm on MM-sarjassa neljäntenä. Paasosen johtama Ferratum Team on mukana myös MM-sarjassa, jossa tallin Ford Fiesta Supercar-autoa kauden päätöskilpailuissa ajaa Juha Rytkönen. MM-sarja jatkuu Belgian jälkeen vielä Saksassa joulukuun puolella.

Rytkönen on kerännyt ajamissaan osakilpailuissa 37 ja Paasonen viisi MM-pistettä. Sarjaa johtavalla Ruotsin Johan Kristofferssonilla pisteitä on 219.