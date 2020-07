Ruotsalaishyökkääjä Joachim Rohdin Mikkelin Jukureihin – "Tavattuani Jukka Holtarin sain hyvän kuvan Jukureista ja olen innoissani liittymässä joukkueen mukaan"

Laitahyökkääjä Joachim Rohdin liittyy Mikkelin Jukureihin yksivuotisella sopimuksella, Jukurit kertoo tiedotteessaan. Ruotsalainen Rohdin, 28, on pelannut Ruotsin korkeimmalla sarjatasolla SHL:ssä 11 kaudella yhteensä lähes 500 runkosarja- ja pudotuspeliottelua.

Viimeksi Rohdin edusti kasvattajaseuraansa Brynäs IF:ää, jonka riveissä hän on myös voittanut Ruotsin mestaruuden keväällä 2012. Brynäsin lisäksi Rohdin on edustanut SHL:ssä Timråta, Linköpingiä, Färjestadia ja Karlskronaa.

Oikea käsi alhaalla pelaava Rohdin tuo Jukurien urheilujohtaja Jukka Holtarin mukaan nuoreen joukkueeseen runsaasti johtajuutta ja esimerkkiä.

– Pelkkä työteliäisyys ei kuitenkaan riitä, vaan odotamme myös tehoja. Keväällä tavatessamme totesimme yhdessä, että Jukurit tarvitsee työmiehen lisäksi myös maaleja. Kymmenen osuman maalipyssy on siis kaivettava naftaliinista.

Vahvalla joukkuepelaajalla on kapasiteettia saavuttaa tavoitteet oikein roolitettuna.

– Jalka liikkuu ruuhkassakin ja pelaaja pysyy vahvasti kiinni kiekossa. Laukaus sivuttaisliikkeestä on terävä, Holtari luonnehtii.

Joachim Rohdin: "Tuon mukanani hyvää kahden suunnan peliä ja toivottavasti myös niitä pisteitä"

Rohdin sanoo olleensa aina kiinnostunut pelaamaan myös Ruotsin ulkopuolella, ja SM-liiga on ollut miehen kiikareissa jo jonkin aikaa.

– Sen mitä olen Liiga-pelejä nähnyt ja kuullut pelaajien kokemuksia, uskon, että Liigan pelityyli sopii minulle. Tavattuani Jukan (Holtari) sain hyvän kuvan Jukureista ja olen innoissani liittymässä joukkueen mukaan. Tuon mukanani hyvää kahden suunnan peliä ja toivottavasti myös niitä pisteitä, Rohdin sanoo.

Rohdin saapuu Suomeen perjantaina 31. heinäkuuta, ja on sen jälkeen 14 vuorokauden karanteenissa Jukurien muiden ulkomaalaispelaajien tavoin. Karanteenin jälkeen jokaiselle ulkomailta saapuvalle pelaajalle tehdään koronatesti, ja he liittyvät joukkueen mukaan vasta, kun negatiivinen testitulos on saatu.

Poikkeuksellinen aika urheilumelämässä voi näkyä pelaajamarkkinoilla

Jukka Holtari sanoo käynnissä olevan poikkeuksellisen vuoden tarkoittavan urheiluelämässä uudenlaista arvaamattomuutta. Se näkyy mahdollisesti myös pelaajamarkkinoilla.

– Olemme silmät ja korvat auki. Jääkiekkomaailma on käymistilassa ainakin vuodenvaihteeseen asti. Keskitymme siihen, että teemme nyt Jukurien vaikutuspiirissä olevat asiat hyvin ja hyväksymme sen, mitä emme voi muuttaa.