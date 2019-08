Raviradan remontti alkoi Mikkelissä — Jatkossa radalla voidaan ajaa kilpaa vuoden ympäri

Kesän vauhtiratana profiloituneen Mikkelin raviradan peruskorjaus on päässyt vauhtiin. Uudistustyö on mittava, sillä perusteellisen kaviouraremontin lisäksi Mikkelissä uusitaan myös äänentoistojärjestelmä sekä radan valaistus.

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 1,75 miljoonaa euroa. Nyt käynnissä on radan pintakerroksen kuoriminen, minkä lisäksi erilaisten kaapelointien kaivaminen on aloitettu.

— Urakka-aika on periaatteessa vuoden loppuun asti, mutta ensimmäiset ravit meillä pitäisi olla jo marraskuun lopulla. Pääurakoitsijat ovat ilmoittaneet, että he pyrkivät saamaan projektit hyvään vaiheeseen kesäisempien kelien aikana, Mikkelin Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Kari Tiainen kertoo.

Investoinneissa auttavat veikkausvoittovarat

Ravirata on saanut investointeihinsa 390 000 euron tuen maa- ja metsätalousministeriön jakamista veikkausvoittovaroista.

Mikkelin Ravirata Oy on käynnistänyt myös osakeannin, jossa yhdellä vanhalla osakkeella voi merkitä kolme uutta osaketta hintaan 14,61 euroa per osake. Yhteensä osakeannin enimmäismäärä on vajaat 1,9 miljoonaa euroa, mistä raviratayhtiön suurin omistaja Mikkelin kaupunki on sitoutunut merkitsemään miljoona euroa.

Toiseksi suurin omistaja Etelä-Savon Hevosjalostusliitto on luvannut osallistua antiin 100 000 eurolla.

— Raviratayhtiöllä on noin 400 omistajaa, ja toivomme, että myös pienomistajat lähtevät jollakin panoksella mukaan antiin. Hallituksella on myös oikeus suunnata 100 000 euron arvosta osakeantia kokonaan uusille osakkaille, Kari Tiainen selvittää.

Radan päätapahtuma St Michel sujui tänä vuonna positiivisesti, kun sekä yleisömäärä että pelivaihdot kasvoivat viime vuodesta.

— Raviradat eivät ole taloudellisesti helpossa tilanteessa, mutta St Michelin onnistuminen antoi edellytyksiä viime vuotta paremman tuloksen tekemiselle. St Michel muodostaa noin puolet raviratayhtiön vuosittaisesta liikevaihdosta, Kari Tiainen toteaa.