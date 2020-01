SaPKolle maalivahtilaina Jukureista

18-vuotias Randelin on Jukurien liigasopimuspelaaja, mutta on pelannut kuluvalla kaudella Nuorten SM-liigaa.

Jukurien sopimusmaalivahti Eetu Randelin on SaPKon vahvuudessa keskiviikkona pelattattavassa Peliitat-ottelussa.

Seuran tiedotteen mukaan se haluaa reagoida ennakoimalla, mikäli omalla maalivahtiosastolla tapahtuu muutoksia ennen runkosarjan päätymistä.

18-vuotias Randelin on Jukurien liigasopimuspelaaja, mutta on pelannut kuluvalla kaudella Nuorten SM-liigaa. Hänet on valittu myös U20-maajoukkueen mukaan helmikuun alussa.