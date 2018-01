A-junnujen Aku Alho nousi torstain Jukuri-kokoonpanoon Syynä on puolustajapula. Jukurit kohtaa illalla Vaasan Sportin. Jukurit kohtaa torstaina Vaasan Sportin. Kuva ottelusta 28. joulukuuta.

Mikkelin Jukurien kokoonpanossa nähdään torstai-illan Sport-ottelussa A-nuorten Aku Alho. Kyseessä on Alhon ensimmäinen liigaottelu.

— Meillä on puolustajapula. Valtteri Hietanen on rangaistuksen takia sivussa pelistä ja Samuli Piipponen on loukkaantumisen vuoksi pois, kertoo joukkueenjohtaja Mikko Hakkarainen.

Jukuri-kokoonpanossa nuorta voimaa edustaa myös 17-vuotias Mikko Kokkonen.



Jukurien päävalmentaja Risto Dufva poistettiin tiistain Pelicans-ottelussa penkin päästä äänekkään prostestoinnin vuoksi.

— Siitä ei tule mitään jatkoseuraamuksia. Hän saa olla vaihtoaitiossa tänään, Hakkarainen sanoo.