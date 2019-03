Juva-Pesiksen miehistö täydentyi — Joukkuetta rakennetaan talous edellä

Aki Tervon ja Perttu Paakkolan tilanne on avoin. Seuran talous on edennyt hyvin.

Juvalla riittää vielä töitä, että kaikki on valmista pesäpallon Suomensarjan alkuun. Juva-Pesiksen puheenjohtaja Tuukka Martikainen on kuitenkin luottavainen, että asiat järjestyvät.

Seuran pelaajaringin lopulliseksi kooksi on kaavailtu 14—15 pelaajaa, josta koossa on nyt kymmenkunta. Varkauden suunnalta joukkueen vahvuuteen on siirtynyt Juuso Honkanen, ja juvalaispelaajista Henri Kiiskinen ja Santeri Martikainen ovat myös ryhmässä.

— Santeri pelannee töistä johtuen enemmän Maakuntasarjassa, mutta on valmis pelaamaan Suomensarjankin tasolla, Tuukka Martikainen sanoo.

Varkauden suunnalta pelipaikkaa Juvan joukkueesta hakee myös nuori Tom Rothström. Myös Tuukka Martikainen itse on valmis tositoimiin.

— Olen treenannut koko talven ja olen hyvässä kunnossa, vakuuttaa Martikainen.

Kokemusta löytyy

Aiemmin Juvalla pelaamisen ovat vahvistaneet Riku Manninen, Janne Matikainen, Waltteri Väistö, Kalle Moisio, Niko Melto, Niko Tegelberg ja Teemu Avikainen.

Viime kaudella Juvalla pelanneista pelaajista kahden tilanne on avoin. Martikainen odottaa Perttu Paakkolan ja Aki Tervon päätöstä pelaamisesta kahden viikon sisällä.

Mikäli molempien päätös on myönteinen, nostaa kaksikko Ju-Pen iskukykyä merkittävästi. Kokenut Tervo oli Juvan kolmanneksi tehokkain kotiuttaja 23 lyödyllä juoksulla. Paakkola keräsi viime kaudella 88 kärkilyöntiä ja oli itälohkon toiseksi tehokkain vaihtolyöjä. Tervo oli saman tilaston neljäs.

Molemmat olisivat tärkeitä myös ulkopelille. Kokenut Tervo oli tärkeä osa viime kauden joukkueen polttolinjaa ja Paakkola täyttäisi lukkarin tontin.

— Kaksi viikkoa tästä eteenpäin, niin joukkue on koossa. Siilinjärven suunta ratkeaa vielä tällä viikolla, Martikainen kertoo.

Pelinjohtaja on avoin

Pelinjohtaja Aki Ruotsalaisen jatko tehtävässään on vielä avoin.

Joukkueeseen kartoitetaan muutamaa pelaajaa, mutta joukkuetta rakennetaan edelleen talous edellä.

— Pelaajia kyllä olisi saatavilla, jos on valmis käyttämään rahaa. Me emme hanki kuitenkaan pelaajia, jos rahaa heitä varten ei ole jo tiedossa, Martikainen toteaa.

Taloustilanteen Martikainen kertoo olevan hyvä.

— Sen voi sanoa suoraan, että hyvältä näyttää. Olemme päässeet eteenpäin positiivisessa hengessä ja hyviä yhteistyösopimuksia on tehty.