Avoin sarja on syytä ratkaista ensisijaisesti kentällä, eikä kabineteissa, kirjoittaa urheilutoimittaja Ville Niskanen.

Eipä käy kateeksi seurapomoja ja Palloliiton päättäjiä. Jalkapallon Ykköstä on saatu pelattua kesän ja alkusyksyn läpi lopulta varsin kivuttomasti kohti selkeää päämäärää: runkosarja on paketissa lokakuun viimeisenä päivänä, jonka jälkeen yksi joukkue valmistautuu liigakarsintaan ja 11 muuta lähtee saunomaan.

Kaikki kuitenkin muuttui, kun MP ja FC KTP altistuivat koronavirukselle viime viikon tiistaina, ja otteluita jouduttiin siirtämään.

Päätökset sarjan loppuunviennistä tai keskeyttämisestä tekevät paljolti seurat itse, vaikka Palloliitolla onkin sanansa sanottavana. Tiettyyn pisteeseen asti on hyvä, että seurat voivat päättää sarjansa asioista omatoimisesti, mutta nyt edessä olevassa tilanteessa on ongelmansa.

Tällä hetkellä panosta loppukaudeksi on viidellä seuralla: AC Kajaani ja IF Gnistan ratkaisevat viimeisen säilyjän, FC KTP ja FF Jaro kamppailevat paitsi liigakarsijan paikasta, myös vielä suorasta noususta AC Oulun kanssa.

Kun ratkaisuja tehdään, on Palloliitolla ja seuroilla sovitettavanaan yhteen vielä taloudellisetkin lähtökohdat. Avoimissa sarjoissa asiat pitäisi kuitenkin ratkaista kentällä, eikä kokoushuoneessa.

Pistekeskiarvojen ynnäily tuntuu oudolta

AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen antoi Länsi-Savolle selkeän lausunnon. Välimalleja ei pidä hyväksyä, vaan sarja pelataan joko tavalla tai toisella loppuun tai sitten todetaan, että homma on tässä.

Oululaisittain sarjan keskeytys toki kelpaisi, sillä se toisi sarjaa koko kauden ajan johtaneelle tervakaupungin joukkueelle nousun Veikkausliigaan. Nousua voisi perustellusti pitää ansaittunakin.

Sen sijaan liigakarsijan ja viimeisen Kakkoseen putoajan ratkaiseminen pistekeskiarvoa laskemalla ja ilman FC KTP:n ja FF Jaron keskinäistä ottelua tuntuu urheilullisesti vähintäänkin kyseenalaiselta.

Taitaapa olla niin, että keskiviikkoillan palaverista tulee todella vaikea. Jonkunlainen pattitilannekaan ei liene mahdoton ajatus.

Poikkeustilanteessa on voitava joustaa

On jo suuri voitto, että jalkapallosarjoja on päästy pelamaan kevään epävarmuuden jälkeen. Siksi olisi suuri sääli, jos homma karahtaisi kalkkiviivoilla. Poikkeusoloissa on pystytty pelaamaan kausi joustavasti lähes loppuun asti.

Siksi viimeisetkin pelit on pelattava ja kauden takarajaksi sovittua 31. lokakuuta siirrettävä, mikäli sen tautitilanne sallii.

Loppuratkaisuista päätöksiä tehdessä on myös edelleen muistettava, että kyse on poikkeusoloista. Siksi esimerkiksi sarjan jatkaminen viikolla ei voi olla kohtuuton ponnistus, sillä käytännössä pelit jatkuvat vain muutamalla joukkueella, joiden on voinut olettaa valmistautuneen pitkään syksyyn.

Jos ja kun lauantaina pelataan täysi kierros, jäljelle jää kolme ottelua, joista kaksi on FC KTP:n ja yksi siis AC Oulu–MP. Jos kotkalaiset kohtaisivat VPS:n vaikkapa keskiviikkona 4. marraskuuta, jäisi jäljelle kaksi ottelua vaikkapa lauantaiksi: sarjan kärkisijoitukset ratkaisevat FF Jaro–KTP ja AC Oulu–MP.