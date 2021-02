Jos aiot katsoa Super Bowlin, lue ehdottomasti tämä juttu – Anttolan kesäasukas Mika Laurila selostaa Suomessa loppuottelun

Suomalaiset urheiluromantikot muistavat useita legendaarisia kaksinkamppailuja. Yleisurheilun Suomi–Ruotsi -ottelut, ikuinen tamperelainen jako Ilvekseen ja Tapparaan ja helsinkiläinen HIFK vai Jokerit? -valinta. 1980-luvulla oli Nykänen vastaan Weißflog, oli Steffi Graf vs. Martina Navratilova, 90-luvulla Tommi Mäkinen vastaan Carlos Sainz.

Kun Super Bowl LV varhain maanantaiaamuna potkaistaan käyntiin, käynnistyy myös yksi suurista pelinrakentajien kaksintaisteluista. Tom Bradysta ja Patrick Mahomesista on puhuttu niin paljon, että lähestulkoon unohtuu finaalissa pelaavan myös kaksi kokonaista joukkuetta.

Varmuuden vuoksi: Super Bowlissa ovat vastakkain Tampa Bay Buccaneers ja Kansas City Chiefs.

Merirosvot seilaavat voittoputkessa

Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, on Tampa Bay Buccaneers pelannut nousujohteisen kauden. Alkukaudesta joukkue etsi hyökkäyksessä identiteettiään. Keväällä kaksivuotisen sopimuksen tehnyt Brady rakensi yhteisymmärrystä laitahyökkääjiensä kanssa ja päävalmentaja Bruce Arians halusi koukuttaa heittosirkuksen teltannarut juoksupelillä.

Sen sijaan puolustus löysi uomansa ja identiteettinsä heti alkukaudesta. Buccaneers on aggressiivinen nippu. Tukimiehet Lavonte David ja Devin White johtivat tampalaisten juoksupuolustuksen liigan kärkeen. Linjan päädystä Jason Pierre-Paul ja Shaquil Barrett rynnivät antamaan painetta ja nuori takakenttä kasvoi pituutta viikoittain. Viikolla 6 Green Bay Packers johti Tampassa jo 10–0, mutta Buccaneers otti kaksi nopeaa syötönkatkoa, palautti toisen maaliin ja toisen parin jaardin päähän; Buccaneers siirtyi johtoon ja voitti. Aaron Rodgers säkitettiin ottelussa 5 kertaa.

Juuri sellainen on Buccaneersin puolustus. Se tukkii juoksupelin, antaa heittopelillä jaardeja mutta saattaa koska tahansa taikoa ison säkin, ottaa syötönkatkon ja repiä pallon irti.

Buccaneers saapuu Super Bowliin seitsemän ottelun voittoputkessa. Peliviikolla 12 Kansas City Chiefs voitti Tampassa kolmella pisteellä. Tuon jälkeen Buccaneersilla oli väliviikko. Brady oli oppinut luottamaan erinomaisesti pelanneeseen hyökkäyksen linjaan. Lähes kaksimetrinen laitahyökkääjä Mike Evans oli varsinkin maalialueen läheisyydessä loistava. Chris Godwin kärsi loukkaantumisista, mutta oli Bradyn suosikki keskellä kenttää. Ja kun vielä Bradyn suurella myötävaikutuksella joukkueeseen hankitut Rob Gronkowski ja Antonio Brown pääsivät kartalle, alkoi heittopeli kulkea.

Runkosarjan loppu eteni voitosta voittoon ja pudotuspeleissä kaatuivat vieraskentillä ensin Washington, sitten Saints ja lopulta Packers. Varsinkin kaksi viimeisintä ottelua olivat osoituksia Buccaneersin monipuolisesta vahvuudesta. Ja juuri niitä vahvuuksia tulevassa Super Bowlissakin tarvitaan. Kolmen vierasvoiton jälkeen Buccaneersista tulee NFL:n historian ensimmäinen joukkue, joka saa pelata Super Bowlissa omalla kotistadionillaan.

Chiefs ei ole murskannut – se on vain voittanut

Hallitseva mestari Chiefs on pelannut niillä elkeillä, joita siltä on osattukin odottaa. Mahomes-aikakaudella Chiefs ei ole välittänyt siitä, paljonko vastustaja tekee pisteitä: riittää, että tekee itse enemmän. Se riittää voittoon. Yksinkertaista.

Hyökkäys on nojannut tuttuun kolmijalkaan: Mahomesin heittojen ykköskohteina ovat Tyreek Hill ja Kelce. Sisempi laitahyökkääjä Kelce teki tight endien ennätyksen kiinniottojaardeissa ja on nerokkaalla sijoittumisellaan Mahomesin lempikohde monessa tilanteessa. Hill on juossut 100 metriä alle 10 sekuntiin ja hänen nopeutensa pakottaa puolustuksen pudottautumaan syvälle.

Runkosarjakohtaamisessa Buccaneersin puolustus pyrki puolustamaan Hilliä yhdellä pelaajalla. Lopputulos? Hill eteni jo ensimmäisellä neljänneksellä yli 200 jaardia.

Tulokaskeskushyökkääjä Clyde Edwards-Helaire aloitti kauden vahvasti ja oli otteluita, joissa poikkeuksellisesti juoksupeli käänsi voiton Chiefsille. Loukkaantumiset pilasivat kuitenkin loppukauden tuolta osin ja nyt Chiefsin juoksuvoima on suloinen mysteeri.

Las Vegas Raiders aiheutti Chiefsille alkukaudesta yllättävän tappion. Tuolloin Raiders onnistui saamaan Mahomesille painetta ja juoksi vahvasti. Toinen tappio tuli runkosarjan viimeisessä ottelussa Chargersia vastaan. Tuolloin päävalmentaja Andy Reid kuitenkin lepuutti avainpelaajiaan, koska ottelu oli Chiefsille merkityksetön.

Tuohon väliin mahtuu mielenkiintoinen kahdeksan viikon voittokampanja. Chiefs voitti kahdeksan kertaa peräjälkeen, mutta ei kertaakaan yli 6 pisteellä. Joulukuussa Mahomesia säkitettiin runsaasti ja myös suurin osa syötönkatkoista osui tuohon jaksoon. Mutta kuten sanottu: jokainen merkityksellinen ottelu päättyi Chiefsin voittoon ja lopulta joukkue oli AFC:n ykkönen.

Chiefsin puolustus on kummajainen. Omassa kenttäpäädyssään (redzonella) joukkue oli liigan heikoin. Tähtisikermä on ohut: puolustuksen linjamies Chris Jones on huikea pelimies ja safety Tyran Mathieu on omalla pelipaikallaan liigan ehdotonta huippua. Mutta kun tuli pudotuspelit, niin Steve Spagnuolon koordinoima ryhmä on yltänyt parhaimpaansa. Ensin Chiefs pysäytti Brownsin juoksupelin ja sitten Billsin heittopelin. Kuten Buccaneers myös Chiefs pyrkii yllättämään suunnilla, joista se lähettää pelaajia pelinrakentajan kimppuun.

Jos otetaan vertailuun kummankin joukkueen hyökkäykset ja puolustukset, on Chiefsin puolustus näistä neljästä yksiköstä heikoin. Ja juuri siksi siitä voi tulla tämän ottelun suurin yllättäjä. Spagnuolo on tehnyt tämän tempun aiemminkin.

Bradyn ja Mahomesin duelli

Pakko tästä on puhua, koska onhan tämä uskomaton tilanne! Brady on kaikki aikojen pelinrakentaja. Tämä on hänelle 10. Super Bowl ja hän hakee nyt seitsemättä mestaruuttaan. Hän tietää, miten voitetaan. Brady on voittanut enemmän pudotuspelejä kuin suurin osa joukkueista viimeisen 60 vuoden ajalta. Pelkästään 40 vuotta täytettyään hän on pelannut useammin Super Bowlissa kuin Drew Brees ja Aaron Rodgers yhteensä.

Buccaneersissa oli runsaasti vahvuuksia jo ennen Bradya, mutta TB12 toi vakautta, johtajuutta ja nosti yksityiskohtaista, arkista vaatimustasoa mestaruuteen edellyttävälle tasolle. Hän heitti runkosarjassa 40 touchdownia, mikä on Bradyn uran toiseksi paras noteeraus ja tämän kauden liigassa toiseksi eniten.

Mahomes teki viime kesänä 10-vuotisen sopimuksen, jonka maksimi voi nousta jopa 500 miljoonaan dollariin. Vahva heittokäsi, liikkuvuus, luovuus… Mahomes on täynnä superlatiiveja ja hän on jo 25-vuotiaaksi kasvettuaan ehtinyt voittamaan Super Bowlin, liigan arvokkaimman pelaajan palkinnon ja tullut valituksi kolmena vuotena peräkkäin liigan tähdistöjoukkueisiin. Jos Brady on ilmiömäinen tekemisissään edelleen 43-vuotiaana, on jokseenkin yhtä ihmeellistä kuinka kypsästi nuori Mahomes on peliä jo parin vuoden ajan johtanut.

Mahomes ei pelannut runkosarjan viimeisessä ottelussa, ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Chiefsillä ei ollut ottelua. Browns-ottelussa Mahomes loukkaantui kolmannella neljänneksellä ja jätti ottelun kesken. Billsiä vastaan hän pelasi koko ottelun. Viimeisen noin 1,5 kuukauden aikana Mahomes on siis pelannut pelitilanteessa ainoastaan reilut 1,5 ottelua. Finaaliin hän kuitenkin lähtee täydessä kunnossa ja näytti jo AFC:n loppuottelussa, että peli kulkee tuttuun tapaan.

Brady ei liiku pallon kanssa, vaan pommittaa heitoillaan hyökkäyslinjan muurien suojista. Mahomes puolestaan hyppii, pyörii ja soveltaa. Bradyllä ei ole samanlaista haupitsia heittokätenä kuin Mahomesilla, mutta tällä kaudella Bradyltä on nähty myös loistavia pitkiä palloja. Muun muassa ensimmäisen puoliajan loppuun Packersia vastaan Brady heläytti pitkän pelin maalialueelle laitahyökkääjä Scotty Millerin käsiin.

Chiefsin hyökkäyksen linjassa on jäljellä vain kaksi pelaajaa siitä viisikosta, jotka kauden aloittivat. Ja näistä kahdesta toinen pelaa eri pelipaikalla kuin viikolla 1. Yksi odotetuimmista kamppailuista onkin se, miten Chiefs onnistuu suojaamaan Mahomesia Buccaneersin ryntääjiltä. Mahomeskin muuttuu inhimilliseksi paineen alla. Bradya suojaava linja on huomattavasti ehyempi, joten tässä suhteessa etu on Tampan. Tästä syystä myös Buccaneersin keskushyökkääjät saanevat enemmän tilaa juosta. Muista aina kehua hyökkäyksen linjaa!

On näillä kahdella pelinrakentajalla jotain yhteistäkin. Kummankin päävalmentaja on pitkän linjan hyökkäystaitaja. Buccaneersin päävalmentaja Bruce Arians on ehtinyt voittamaan apuvalmentajana Super Bowleja, mutta himoitsee nyt uralleen isointa kruunua. Arians on tehnyt töitä niin Peyton Manningin kuin Ben Roethlisbergerinkin kanssa ja saanut lempinimen ”Pelinrakentajakuiskaaja”. Kokeneen Bradyn kanssa Arians on osannut tehdä kompromisseja ja antanut valmennusvastuuta myös veteraanipelinrakentajalleen.

Mahomesin ohessa Chiefsin hyökkäyksestä pitää mainita päävalmentaja Andy Reid sekä hyökkäyskoordinaattori Eric Bienemy. Reid sai viime vuonna lopultakin haluamansa eli Super Bowl -voiton. Hänelle on annettu käsiin huipputekijät ja hän osaa niitä käyttää. Sekä Reidin että Ariansin olemukset tulevat TV-katsojille ehdottoman tutuiksi Super Bowl – lähetyksen aikana.

Brady ja Mahomes eivät missään vaiheessa ottelua ole kentällä samaan aikaan, mutta silti tästä ei päästä irti: Super Bowl LV:ssä vastakkain ovat Buccaneers ja Chiefs mutta erityisesti kaikkien aikojen paras ja kaikkien aikojen lahjakkain.

Ottelua selostaa perinteiseen tapaan Mika Laurila, joka on myös Mikkelin kesäasukas. Laurilan vetämä Tailgate-podcast ennakoi läpi viikon perjantaihin saakka Super Bowlin asetelmia. Tailgate-studiossa on isäntä Laurilan lisäksi vierailevia jenkkifutiksen asiantuntijoita.