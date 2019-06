Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari: Kokkonen ja Nikkanen avaavat ovia NHL-jäille

Yhteensä 22 suomalaispelaajaa varattiin jääkiekon NHL:ään Vancouverissa lauantaina päättyneessä valintatilaisuudessa. Lukumäärä on 2010-luvun toiseksi suurin ja jää vain yhdellä vuodesta 2017, jolloin suomalaisia varattiin 23.

Mikkeliläisittäin varaustilaisuus oli historiallinen, sillä varatuiksi tuli kolme Mikkelissä kiekkouransa aloittanutta 18-vuotiasta pelaajaa: Jukurien puolustaja Mikko Kokkonen, hyökkääjä Henri Nikkanen sekä Jukurien kasvatti, KalPassa pelaava hyökkääjä Leevi Aaltonen.

Olen iloinen pelaajien puolesta. He ovat saaneet tekemälleen työlleen arvoisensa huomion. — Jukka Holtari

Kokkosen varasi Toronto Maple Leafs kolmannella kierroksella numerolla 84, Nikkasen Winnipeg Jets neljännellä varauskierroksella numerolla 113 ja Aaltosen New York Rangers viidennellä kierroksella varausnumerolla 130.

Kolmikon lisäksi Jukureissa viime kaudella Jypistä lainalla pelannut Anttoni Honka on yksi varatuista pelaajista. Hongan varasi Carolina Hurricanes juuri ennen Kokkosta.

Tunnustus mikkeliläiselle jääkiekolle

— Fiilikset ovat hyvät. 22 varattua pelaajaa ja kolmen pelaajan perässä lukee Jukurit. Kellään muulla suomalaisseuralla ei ole vastaavaa, viittaa Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari tyytyväisenä NHL@comin sivuilla julkaistuun varattujen nimilistaan.

— Ja tämä on myös tunnustus ja mahtava palkinto koko mikkeliläiselle jääkiekkoyhteisölle, tukijoille, sinnikkäille hallituksen jäsenille ja niin edelleen.

— Nyt kun pää on niin sanotusti saatu auki, helpottaa se jatkoa, sanoo neljä kautta Columbus Blue Jacketsille ja sen jälkeen kahdeksan kautta Boston Bruinsille pelaajia etsinyt Holtari.

Vesa Vuorela Mikko Kokkosen unelmasta tuli totta Toronton varattua hänet.

Varaus ei takaa paikkaa NHL-jäille

Samalla Holtari muistuttaa, että varatuksi tuleminen ei vielä välttämättä merkitse suuria. Hänen mukaansa draftista on tehty liiankin iso asia.

— Seurat eivät välttämättä tarjoa heti sopimuksia. Eurooppalaisten pelaajien kohdalla varaus on voimassa neljä vuotta. Sinä aikana voidaan katsoa, miten pelaajan ura etenee ja tehdäänkö sopimuksia.

— Kun NHL:ssä ei saa olla omaa junioriorganisaatiota, on päädytty tähän. 17-vuotiaasta alkaen yritetään sitten ennustaa kenessä on potentiaalia kehittyä mahdollisimman hyväksi pelaajaksi.

— Kokkosella ja Nikkasella on kaikki mahdollisuudet. Molemmilla on se himo urheilun ja halu kehittyä, mitä tarvitaan. Mutta he tulevat tarvitsemaan myös onnea esimerkiksi loukkaantumisten suhteen, huomauttaa Holtari.

Winnipeg Jets varasi Henri Nikkasen ja lennätti hänet heti leirille.

Ainakin ensi kausi Jukureissa

Milloin Kokkonen ja Nikkanen mahdollisesti pelaavat NHL:ssä, sen näyttää aika. Ainakin ensi kaudella molemmat edustavat Jukureita SM-liigassa.

— Kaiken todennäköisyyden mukaan he pelaavat Jukureissa. Heille ei välttämättä tarjota heti NHL-sopimusta. Se ei palvele kenenkään etuja, sanoo Holtari.

— Vakiopelaajaksi NHL:ään on vielä aikamoinen kynnys.

— Aika usein nekin pelaajat, jotka saavat sopimuksen, pelaavat Euroopassa ainakin vuoden. Oikeastaan vain ensimmäisen kierroksen kärkiäijät ovat jääneet NHL:ään.

— Ja NHL:ään on toinenkin tie edetä, joka on yleistynyt viime vuosina. Sopimuksen voi saada suoraankin ilman varausta. 30-40 eurooppalaista pelaajaa menee nyt suoraan NHL:ään joka vuosi free agenttina. He ovat juuri sen iän yli, ettei heitä tarvitse varata.

Näin ovat juuri tehneet muun muassa Sportin Joel Kiviranta ja HPK:sta päättyneen kauden jälkeen Tapparaan vaihtanut Emil Larmi. Kiviranta siirtyi Dallasin ja Larmi Pittsburgin organisaatioon.

— Ei tarvitse olla pettynyt, jos varaus jää saamatta. Sopimuksen voi signeerata 21–22-vuotiaana ja vuosia kokeneempana pelaajana.

— Näin minä ainakin itse pelaisin korttini uusiksi.