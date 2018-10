Tällä kaudella Jukurien joukkueessa on 26 pelaajaa, joista osa on uusia kasvoja ja osa pelannut mikkeliläisten riveissä jo pitkään. Tunnistatko sinä heidät?

Liigaa on nyt pelattu hieman vajaa kuukausi ja Jukurien kausi on lähtenyt käyntiin jossain määrin erikoisesti. Puhtaita kolmen pisteen voittoja on takana yksi, sen sijaan tasapelejä on peräti kuusi. Suoria tappioita on kaksi.