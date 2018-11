Pelicans jäi Jukurien jalkoihin — "Tehtiin hienoja maaleja ja se toi lisää virtaa"

Lahden Pelicansista on tulossa tällä kaudella Mikkelin Jukureille pisteautomaatti. Joukkueet ovat kohdanneet kauden aikana kahdesti kertaa, ja molemmilla kerroilla Jukurit on poistunut kaukalosta täyden pistepotin kanssa. Joukkueen seitsemästä kolmen pisteen voitosta kaksi on tullut Pelicansin kustannuksella.

— Jukureilla on niin pitkä traditio pelata meidän peliä, isot puolustajat kamppailevat vahvasti ja rytmittää peliä. Heitä vastaan on hankala pelata, totesi Pelicansin valmentaja Ville Nieminen.

Tosi tehokasta, tehtiin jopa saman ylivoiman aikana kaksi maalia. — Pekka Kangasalusta

Lauantaina Jukurit sai käännettyä ottelun toisessa erässä ja eikä paremmasta joukkueesta ollut Kalevankankaalla epäselvyyksiä.

— Toinen ja kolmas erä oli tosi hyviä, että päästiin pelaamaan paljon hyökkäysalueella. Se antaa enemmän energiaa, kun ei tarvitse omissa kamppailla, iloitsi Jukurien hyökkääjä Julius Vähätalo.

Vesa Vuorela Samuli Piipponen kynäili Jukurit johtoon.

Vähätalo osui väärään päähän

Illan erikoisin maali nähtiin Jukurien päätyyn. Jukurit pelasi ilman maalivahtia siirretyn rangaistuksen turvin, mutta Jukurien Vähätalon kääntö paineen alla omaan päähän kimposikin omaan maaliin.

Takaiskumaalia ei tarvinnut kauan murehtia, sillä hienon ottelun pelannut Vadim Pereskokov vei joukkueen seuranneella ylivoimalla jälleen kahden maalin johtoon.

Vähätaloa ottelun tapahtunut naurattivat, vaikka omasta maalista kuittaajia ottelun jälkeen riitti.

— Omassa päässä yritettiin rohkeasti pitää kiekkoa ja joskus tulee virhe. Mutta klaarattiin peli eikä se haitannut, totesi Vähätalo.

— Valmennukselle pitää antaa krediittiä, että uskalsi päästää heti jäälle, vaikka tuli moka tehtyä. Se tuntui pelaajastakin hyvältä.

Vähätalo onnistui maaliteossa myös Pelicansin maaliin, kun mies kuittasi lahtelaisten johdon avauserässä.

— Hain sinne haarojen väliin mistä on ennenkin mennyt, mutta se sai nyt pompun ja meni maaliin. Mutta kun laukoo, niin maalejakin tulee.

Vesa Vuorela Mika Partanen iski lähietäisyydeltä Jukurien voittomaaliksi jääneen kolmannen osuman.

Pelicans väsyi

Pelicansille peli oli neljäs viiteen päivään ja päävalmentaja Ville Niemisen mukaan väsymys näkyi pelissä. Lahtelaiset olivat vahvempia avauserässä, mutta kaksi erää Jukurit vei ottelua selkeästi.

— Henkisen väsymyksen kautta ei enää jaksettu pitää kiinni ja tuli pari pitkää päätypeliä, joista toisesta tuli maali ja siitä se romuttui eikä jaksettu enää puristaa.

Jukurien omasta maalistakaan ei tullut virtaa peliin.

— Ei se meille kelvannut, olisi pitänyt vielä toinen antaa.

Jukurit sai käännettyä kurssinsa voitolliseksi kahden tappiollisen ottelun jälkeen. Voitto ei ollut päätöserässä missään vaiheessa uhattuna.

— Valmistautuminen keskellä viikkoa olleen Oulun pelin jälkeen oli haastavaa. Mitä pidemmälle peli meni sitä paremmin pelattiin. Tehtiin hienoja maaleja ja se toi lisää virtaa, kiitteli Jukurien valmentaja Pekka Kangasalusta.

— Tosi tehokasta, tehtiin jopa saman ylivoiman aikana kaksi maalia. Meillä on motto, että mieluummin yli kuin ali, ja silloin tuollaisia tapahtuu. Saatiin hauska lisä tähän tarinaan.

Vesa Vuorela Jukurien Janne Tavi juhli Vadim Pereskokovin 4—2-ylivoimaosumaa.

Näin pelattiin

1. erä: 8.48 Hynek Zohorna (Aleksi Mustonen, Oliwer Kaski) 0—1yv, 11.07 Julius Vähätalo (Ville Leskinen, Valtteri Hietanen) 1—1.

Jäähyt: 7.47 Samuli Piipponen J 2 min, 15.39 Ville Hyvärinen J 2 min.

2. erä: 27.51 Piipponen (Vähätalo, Leskinen) 2—1, 33.57 Mika Partanen (Miika Roine, Markku Flinck) 3—1.

Jäähyt: 30.35 Valtteri Hotakainen J 2+10 min, 31.25 Hannes Björninen P 2 min, 36.49 Piipponen J 2 min.

3. erä: 40.29 Björninen 3—2, 41.33 Vadim Pereskokov (Jesper Piitulainen, Mikko Kokkonen) 4—2yv, 47.36 Antti Jaatinen (Pereskokov, Teemu Henritius) 5—2.

Jäähyt: 40.29 Jesse Saarinen P 2 min, 48.50 Miihkali Teppo P 2 min, 53.21 Hietanen J 2 min.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 5x2 min+1x10 min=20 min, Pelicans 3x2 min=6 min.

Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 15+7+7=29, Juho Olkinuora Pelicans 5+6+5=16.

Erotuomarit: Jarno Heikkinen, Lassi Heikkinen (Henri Neva, Hannu Sormunen)

Yleisöä: 3 023.

Katso ottelun maalikooste tästä: