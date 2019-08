Mikkeliläinen Eetu Kolehmainen, 18, on olympiavoittajan poika ja kilpameloja itsekin — Nuori mies on päässyt jo kiduttavan rankkojen Mengele-harjoitusten pariin

Melonta on iso juttu Kolehmaisten perheessä, ja lajiin on hurahtanut myös 18-vuotias Eetu. Hänen tavoitteensa on tulevaisuudessa aikuisten MM-kisat.