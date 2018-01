Kampparit juhli Konkari-Maarasta maalimyrskyllä — WP-35 kaatui Hänskissä 10—2 Bandyliigan runkosarjan 400 ottelun rajan rikkonut Kampparien Maaranen oli illan juhlittu pelaaja. WP-35:ttä kiusasi koviten Artem Shekhovtsov viidellä maalillaan. Vesa Vuorela Joni Maaranen sai täyteen 400 jääpallon runkosarjan ottelua pääsarjatasolla. Kausi on Maaraselle 22:s.

Kotijoukkue Mikkelin Kampparit kuritti varkautelaisia Hänskissä lähes täydellisissä jääpallo-olosuhteissa, kirpeän kuulaassa ja tyynessä säässä. Vierasjoukkue lämmitti isäntien tarjoamaa kylmää kyytiä toisen jakson kahdella osumalla, mutta lopputulos jäi silti hyvin haaleaksi.



Ottelun ratkaisuhahmo oli upeasti viisi maalia WP-35:n verkkoon sivaltanut ja ansaitusti illan parhaana palkittu Artem ”Arttu” Shekhovtsov. Jäällä loisti myös Esko Liukkonen tehoilla 2+3.



Illan päähahmo oli silti 400. jääpallon Bandyliigan ottelunsa pelannut 41-vuotias konkari Joni Maaranen, joka sai kotijoukkueen järjestämien maalikarkeloiden lisäksi työkavereidensa järjestämän oman fanikatsomon.

— Se oli mieluisa yllätys, josta en tänään töistä lähtiessä tiennyt mitään, Maaranen myhäili.

Katsokaa, kuinka tyylikkäästi voi kuukauden päästä 42 vuotta täyttävä kaveri pelata tuolla jäällä! -Antero Levänen

Maaranen saavutti huikean ottelumäärän kautta aikojen 13. pelaajana. Ikä ei 41-vuotiasta puolustajaa tunnu painavan, sillä ottelun jälkeen hän jaksoi vetää mailansa päässä pitkin jäätä 5- ja 7-vuotiaita tyttäriään.

— Totta kai tuntuu hyvältä, että perhe jaksaa olla mukana katsomassa ja kannustamassa. Tämä hinaaminen pelin päätteeksi on aina mieluisaa hommaa.



Huimaa rajapyykkiä mies ei tunnusta itse edes juurikaan miettineensä.

— Vasta tänään rupesin miettimään, kun porukka sanoi, että ennen ottelua on kukitus. Onhan siinä aika monta vuotta, ja monta kertaa on saanut nämä kamat päälle vetää, Maaranen tuumasi.



Kamppari-valmentaja Antero Levänen suitsutti vaatimatonta Maarasta heti ottelun jälkeen.

— Joni on yksi sarjan pitkäaikaisimpia, rutinoituneempia pelaajia. Katsokaa, kuinka tyylikkäästi voi kuukauden päästä 42 vuotta täyttävä kaveri pelata tuolla jäällä! Kuinka eleetöntä ja helppoa on liikkuminen ja oikea-aikaisuus.

Levänen ylisti myös Maarasen näyttämää esimerkkiä ja hänen hieman näkymätöntä rooliaan.

— Vaikka sei ei näy pistepörssissä, hän on sarjan tyylikkäimpiä pelaajia ja eduksi koko lajille.



Eli miehelle löytyy käyttöä jatkossakin?

— Hän on itse sanonut, että katsotaan sitten, kun pojat menee ohi.

Pojat vaan eivät oikein tunnu ohi pääsevän, joten onko Maarasen kiikarissa seuraavaksi 500 ottelun maaginen raja?



— No, katsotaan vuosi kerrallaan, miten kokonaisaketti, perhe ja työt antavat myöten. Luotan siihen, että Antero sanoo sitten, kun minua ei enää tarvita.

Vesa Vuorela Kotijoukkueen parhaana palkittu Artem Shekhovtsov kuritti WP-35:ttä viidellä osumalla.

Itse ottelusta päävalmentaja Leväselle jäi ”sekavahko maku”. Ottelun loppupuoli meni hänen sanojensa mukaan virkamiespalloiluksi.

— Peli kuoli siihen, kun Arttu löi kahdeksannen. Meille kuitenkin tärkeät pisteet. Käännetään tästä katseet sunnuntaille Helsinkiin ja Kallioon.

Siellä vastaan asettuu HIFK.



Vierasjoukkueen parhaana palkittiin Juho Holopainen. WP-35:n valmentaja Tuomas Erkkilä ei turhia kaunistellut.

— Näkyi, että meillä oli otteluruuhkaa, ja nyt loppui bensa joukkueesta. 10–2 kertoo kaiken oleellisen.

Näin pelattiin

Maalit: 5. Artem Shekhovtsov (Esko Liukkonen) 1–0, 22. Shekhovtsov (Liukkonen) 2–0, 36. Liukkonen 3–0, 38. Shekhovtsov 4–0, 41. Kalle Lempinen (Liukkonen) 5–0, 49. Liukkonen (Santeri Laitinen) 6–0, 50 Iisakki Kaivola (Lempinen) 7–0, 57. Shekhovtsov (Kimmo Huotelin) 8–0, 50. Iisakki Kaivola (Lempinen) 7–0, 58.50 Juho Holopainen (Henrik Kosonen) 8–1 kl, 74. Shekhovtsov (Huotelin) 9–1, 76. Lempinen (Huotelin) 10–1, 84. Kristian Paukkonen 10–2

Jäähyt: Kampparit 2x10 min, WP 35 3x10 min.

Erotuomarit: Mats-Olof Gustafsson (Sami Kaipia, Thomas Söderberg).