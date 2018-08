MiPK:n brasilialaishyökkääjä Rafael on kotiutunut Suomeen — 40-vuotiaan jalkapalloilijan ura ei välttämäätä pääty tähänkään kauteen

Yli 20 vuotta sitten Suomeen siirtynyt Rafael ei ole aikeissa muuttaa takaisin Brasiliaan. On myös mahdollista, että 40-vuotiaan ura jatkuu tämänkin kauden jälkeen.

Rafael Pires Vieira eli pelaajanimeltään Rafael on suomalaiselle jalkapallokansalle tuttu nimi. Vaikka viimeiset kaksi kautta Mikkelin Pallo-Kissoissa Kakkosta pelannut 40-vuotias hyökkääjä on jo miettinyt lopettamista, on hyvin mahdollista, että Rafaelin ura jatkuu tämänkin kauden jälkeen.