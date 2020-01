Juva-Pesis tarvitsee pelaajia — "Käytännössä Maakuntasarjassa pitäisi olla 15 pelaajan ryhmä"

Juva-Pesiksellä on hakusessa vielä puolet noin 15 pelaajan rungosta.

Juva-Pesiksen pelaaminen Maakuntasarjassakin ensi kesänä on vielä epävarmaa. Seura etsi pelaajia Facebook-sivustonsa välityksellä, mutta etsintä ei ole tuottanut vielä tarpeeksi tulosta.

— Tilanne on tällä hetkellä huono. Mukaan on saatu seitsemän ilmoittautunutta pelajaa. Monella ei ole ollut enää motivaatiota jatkaa pelaamista, Juva-Pesis ry:n puheenjohtaja Tuukka Martikainen kertoo.

Ilmoittautuneet pelaajat ovat yhtä savonlinnalaista lukuun ottamatta juvalaisia. Kaikilta joukkueeseen tiedustelluilta juvalaispelaajilta Martikainen ei vielä ole saanut vastausta.

Asialla alkaa kuitenkin olla kiire, sillä aikaa Maakuntasarjaan ilmoittautumiseen on parisen viikkoa.

— Käytännössä Maakuntasarjassa pitäisi olla 15 pelaajan ryhmä, jotta sarjaan on mielekästä lähteä. Pelaajia tarvittaisiin nykyisten lisäksi puolet lisää, Martikainen sanoo.

Joukkueen ovet ovat avoinna myös ulkopaikkakuntalaisille. Martikainen itse työskentelee Pohjois-Karjalassa Viinijärven Urheilijoiden junioripäällikkönä, joten hänen osallistumisensa seuratyöhön rajoittuu puheenjohtajan tehtäviin.

— Kenellä vaan on pelihaluja ja lajitaustaa, niin varmasti saa mahdollisuuden. Jos on pelannut esimerkiksi C-nuoreksi asti, lajista on riittävät tiedot ja taidot, Martikainen toteaa.

Pelaamistapa vielä avoin

Maakuntasarjan pelaamistapa on vielä avoin. Riippuen siitä, kuinka monta joukkuetta mukaan tulee, sarjaa pelataan joko yhdessä tai kahdessa lohkossa.

— Joukkueet voivat itse vaikuttaa paljon myös sarjaohjelmiin, joten Juvan tapauksessa se tarkoittaisi pelaamista viikonloppuisin, Martikainen sanoo.

Viikonloppuisin pelaaminen voisi Martikaisen mukaan helpottaa ulkopaikkakuntalaisten mukaanlähtöä. Juva-Pesiksellä on käytössään tällä hetkellä kolme harjoitusvuoroa Juvan Kaarihallilla.

— Meillä on hyvät harjoitusajat tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin.

Kausi 2020 olisi juvalaisen pesäpallon juhlavuosi, sillä Juvan Pallon perustamisesta tulee 70 vuotta.

— Kovasti haluamme kaikkemme tehdä, että pesistä ensi kesänä Juvalla pelattaisiin, Martikainen toivoo.

Juva-Pesis pelasi viime kaudella Maakuntasarjan lisäksi myös Suomensarjaa, mutta ylemmän sarjatason joukkueesta seura jo luopui. Jo viime kaudella Suomensarjan joukkue pyöri paljolti ulkopaikkakuntalaisten varassa.

— Suomensarjassa juvalaisia pelaajia oli vain pari, toteaa Martikainen.