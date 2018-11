Tappara on vaikea voitettava Jukureille — Mikkeliläisten alivoimapeli ei toiminut Tampereella

Lähes tasan kaksi vuotta sitten 29. marraskuuta 2016 Jukurit yllätti Tapparan Hakametsässä 4–3 -voitolla seurojen toisessa kohtaamisessa kautta aikojen, mutta sen jälkeen on tullut kahdeksan peräkkäistä tappiota.

Keskiviikkona tulos oli 4–2 Niko Ojamäen tehtyä viimeisen osuman tyhjään maaliin.

Pitää saada kiekkoa ja miehiä maalille paremmin kuin tänään saatiin. — Mika Partanen

Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta harmitteli ottelun jälkeen etenkin heikkoa erikoistilannepeliä.

— Viidellä viittä vastaan pelattiin tasan, mutta alivoimapeli ei tänään onnistunut. Sen toimivuus pitää olla perusjuttuja, kun pelaa näitä otteluita. Sillä tasolla ei yksinkertaisesti saa nitkahtaa, Kangasalusta sanoi.

Jukurit johti kaksi kertaa

Kahdeksasta tappiosta kolme on tullut maalin erolla. Lähellä on oltu usein ja kerran, viime maaliskuussa, on saatu pistekin jatkoaikatappion jälkeen.

— Rohkeammin pitää uskaltaa pelata. Kovin pitkään ei saa enää mennä siihen että opitaan voittamaan, Kangasalusta korosti.

Keskiviikkona Jukurit johti ottelua kaksi kertaa Miika Roineen ja Mika Partasen maaleilla, mutta Tappara tasoitti ja toisen erän alussa Antti Erkinjuntti teki Tapparalle toisen ylivoimamaalin, se jäi voittomaaliksi.

— Tasoero ei tänään ollut kovin suuri joukkueiden välillä, ei niin suuri kuin voisi päätellä nimilistoista. Omalta kohdalta voi sanoa, että alku oli hyvä, mutta päätöserä ei enää sitä ollut. Pitää saada kiekkoa ja miehiä maalille paremmin kuin tänään saatiin. Juonikkuutta vaan lisää, Partanen sanoi.

Molemmissa Tapparan ylivoimamaaleissa jäähypenkillä istui ensimmäistä liigaseuraansa vastaan pelannut Nestori Lähde. Vanhaa seuraa vastaan oli liikaa latausta, sillä ennen keskiviikkoa Lähteellä oli tällä kaudella vasta kaksi jäähyä ja nyt tuli kolme lisää.

Suhonen osui kahdesti tolppaan

Jukurien tasoitus oli lähellä toisen erän puolivälissä, kun Teemu Suhonen laukoi tolppaan. Suhosella on yhtä paljon maaleja tällä kaudella (6) kuin muilla puolustajilla yhteensä.

Päätöserän ylivoimapelin aikana Suhonen laukoi jo toisen kerran tolppaan, mutta tasoitusmaali jäi tekemättä.

Tapparan valmentaja Jukka Rautakorpi oli tyytyväinen siihen, miten joukkue kokosi itsensä avauserän jälkeen. Siinä molemmat Jukurien maalit olivat seurausta heikosta puolustamisesta.

— Kaveri sai kaksi vähän halpaa maalia, mutta sitten henkinen sietokykymme näytti voimansa. Peli ei ollut kovin kaunista, mutta saimme pidettyä puolustuksen koossa. Päätöserässä jäähy lisäsi sykettä, mutta alivoima toimi hyvin, Rautakorpi sanoi.

— Jukurit puolustaa ja hyökkää tiiviinä viisikkona, ylivoimahyökkäyksiä on vaikea saada, Rautakorpi lisäsi.

Näin pelattiin

1. erä: 3.49 Miika Roine (Mika Partanen-Jimi Jalonen) 0—1, 4.43 Joona Luoto (Matti Järvinen-Aleksi Elorinne) 1—1, 7.31 Mika Partanen (Miika Roine-Teemu Suhonen) 1—2 yv.13.39 Otso Rantakari (Kristian Kuusela-Jarkko Malinen) 2—2 yv.

Jäähyt: 6.18 Otso Rantakari Tappara 2 min, 12.20 Nestori Lähde Jukurit 2 min, 18.21 Markku Flinck Jukurit 2 min, 19.55 Nestori Lähde Jukurit 2 min.

2. erä: 20.48 Antti Erkinjuntti (Kristian Kuusela-Otso Rantakari) 3—2 yv.

Jäähyt: 21.37 Joukkuerangaistus Tappara 2 min, 28.54 Nestori Lähde Jukurit 2 min.

3. erä: 59.01 Niko Ojamäki (Tomas Záborský-Ben Blood) 4—2 tm.

Jäähyt: 51.55 Joona Luoto Tappara 2 min.

Jäähyt yhteensä: Tappara 3x2 min=6 min, Jukurit 4x2 min=8 min.

Maalivahtien torjunnat: Niklas Bäckström Tappara 6+4+9=19, Sami Rajaniemi Jukurit 3+7+6=16 (pois: 58.32—59.01)

Yleisöä: 4 755.

Katso ottelun maalikooste tästä: