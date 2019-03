Passarit tarvitsee lisää treeniä ja pallontappajan — Pudotuspelipaikan karkaaminen kiteytyi kahteen peliin

Lopputulos on kuitenkin helkutin positiivinen tehtyyn työhön nähden.

Passarien miehet päättivät lentopallokautensa voittoon vierailleesta Himangan Urheilijoista. Sunnuntaina Rantakeitaassa pelattu ylemmän jatkosarjan ottelu meni Passareille suoraan 3–0 (25–18, 25–23, 25–18).

Sarjassa pudotuspelipaikkaa tavoitelleet mikkeliläiset sijoittuivat neljänneksi. Jatkopeleihin lohko yhdestä selviytyivät Pielaveden Sampo ja East Volley.

Kaiken kaikkiaan olen jumalattoman ylpeä tästä joukkueesta. — Mika Leinonen

Päätöspelissä Passarit hallitsi ensimmäistä ja kolmatta erää selvästi. Toisessa erässä Passarit valui sarjajumbo HU:n tasolle, kun hyökkäykset ontuivat.

— Lopussa taas rykäistiin oikein kunnolla ja kolmas erä oli tasapainoista tekemistä meiltä, kertoi Passarien valmentaja Mika Leinonen.

— Hyökkäyspelimme oli tämä kauden parasta. Hyökkäysvirheitä tuli vain 12 prosentin edestä.

Eniten pisteitä, 13 (+5), teki Lasse Taumala. Häntä säesti hyvin Passarien parhaana palkittu Matti Mustonen 11 (+9) pinnallaan.

Myös Eetu Lähteenmäki pelasi lauantain tapaan hyvin. Hän iski pallot 72 prosentilla vastustajan kenttään.

— Eetua ja Otsoa (Wartiainen) olisimme voineet käyttää enemmänkin. Heidän 21 hyökkäyksestä vain kaksi epäonnistui, laskeskeli Leinonen.

Kaksi häviötä torpedoi kauden

Jääminen ulos jatkopelistä hyvin sujuneiden harjoituspelien ja runkosarjan jälkeen harmitti Leinosta. Tappioita alkukaudesta kertyi vain kaksi ja ylempään jatkosarjaan Passarit lähti tavoittelemaan paikkaa kahden parhaan joukossa lohkossaan. Häviöitä tuli kuitenkin kuusi. Näistä kaksi, East Volleylle kärsitty 1–3 -kotitappio ja samoin lukemin Karpaaseille hävitty vierasottelu romuttivat käytännössä tavoitteen heti sarjan alkumetreillä.

— Kausi kiteytyy näihin otteluihin. Niissä hyökkääminen sakkasi neljässä erässä ja niiden lopun palloralleissa.

Harjoittelua lisättävä

Toiseksi syyksi tavoitteen karkaamiseen Leinonen näki joukkueen riittämättömän harjoittelun ja osanoton treeneihin, vaikka niissä mentiin eteenpäin.

— Meillä oli 95 lajiharjoitusta. Se on semmoiset 40-45 liian vähän.

— Tuolla määrällä nyt saavutettu tulos on helkutin positiivinen, mutta ei sillä voi odottaa nousua, myönsi Leinonen.

— Olen ollut 5 tai 6 kertaa nostamassa joukkuetta ja tiedän tason tasan tarkkaan. Pitää harjoitella kuten ylemmän sarjatason 3-4 parasta joukkuetta.

— Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin jumalattoman ylpeä tästä joukkueesta. Hienoa eteenpäin menoa tapahtui monen pelaajan kohdalla.

Tilaa pallontappajalle

Tulevasta Passareissa ei sen paremmin valmentajan kuin pelaajien kohdalla ole päätetty mitään. Leinosen oma jatko on siitä kiinni siitä, haluavatko seura ja pelaajat hänen jatkavan.

Leinosella itsellään ehtona on harjoitusmäärän lisääminen ja se, että treenit alkavat jo toukokuussa. Myös parille lisäpelaajalle olisi tarvetta.

— Joukkue on jo hyvä, mutta se kaipaa keskihyökkääjää ja hakkuria. Meiltä puuttuu sellainen pelaaja, joka mättää pisteitä 25 per peli. Muilla sellainen on.

— Muutoin joukkue on tasapainoinen. Kukaan ei niin sanotusti loista muiden yläpuolella.