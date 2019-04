Jukureille ykkössentteri Ruotsista — Fredric Weigel siirtyy Mikkeliin Tukholman AIK:sta

Jukurit on värvännyt ensi kauden ykkössentterikseen ruotsalaisen Fredric Weigelin. Weigel, 26, siirtyy Jukureihin Tukholman AIK:sta. Weigelin (179 cm ja 73 kg) sopimus Jukureihin on yksivuotinen.

Viime kaudella Weigel teki Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavassa AIK:ssa tehot 9+32=41. Tehotilasto oli 20 maalia plussalla ja aloitusten voittoprosentti 57. AIK voitti Allsvenskanin runkosarjan, mutta ei onnistunut nousemaan Ruotsin pääsarjaan SHL:ään. AIK hävisi ensin Allsvenskanin finaalit IK Oskarshamnille voitoin 2—3 ja myöhemmin pudotuspeliottelut SHL-karsintaan pääsystä Leksandille voitoin 0—2. Sekä Oskarshamn että Leksand nousivat SHL:ään.

Weigel pelasi 18-vuotiaaksi asti Ruotsin ikäluokkamaajoukkueissa, mutta uran kehitystä ovat hidastaneet terveyshuolet. Haninge HK:n kasvatti on rakentanut uraansa Ruotsin alemmilla sarjatasoilla ja on kolmen edelliskauden ajan pelannut Allsvenskania.

Weigel on tuttu pelaaja Jukurien urheilutoimenjohtajalle Jukka Holtarille.

— Tarkkailin häntä kymmenen vuotta sitten ja Jukurit oli tarkkaillut häntä aiemmin tällä kaudella. Weigel on nyt saanut pelata ja kehittyä terveenä. Kyllä hänet samaksi pelaajaksi tunnistaa kuin kymmenen vuotta sitten, Holtari naurahtaa.

Taitoa ja persoonaa

Holtari kuvaa Weigelia taitavaksi luistelijaksi ja taitavaksi kiekon kanssa. Weigel ei ole erityisen isokokoinen, mutta uskaltaa Holtarin mukaan pelata myös ahtaissa paikoissa. Voitontahtoinen persoona tuo myös värikkyyttä joukkueeseen.

— Weigel on sitkeällä asenteella vetävä äijä, eikä mikään perusjamppa. Hän on taitava pelaaja, jolla on kova tunnetaso.

Asiat Weigelin kanssa etenivät lopulta nopeasti, kun kausi oli päättynyt.

— Weigel oli yksi noin kymmenen sentterin joukosta, joita kävimme tarkemmin läpi. Tapasimme Weigelin ja kerroimme hänelle Jukureista, ja hän päätti valita meidät.

Jukurien rakennustyö etenee suunnitelmien mukaan. Tarkkaa aikataulua seuraaville pelaajauutisille Holtari ei kuitenkaan voi sanoa.

— Meillä on tiettyjä sovittuja asioita pelaajarintamalla, mutta pelaajat joko pelaavat tai sitten seura, jonka riveissä he ovat, on toivonut ettei siirtoa julkaistaisi nykyisen pelaajasopimuksen ollessa vomassa, Holtari toteaa.

SM-liigan pelaajasopimukset päättyvät huhtikuun lopussa.