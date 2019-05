Kakkosen A-lohkon kolmella voitolla aloittanut Mikkelin Palloilijat on lainannut maalivahtiosastolleen Miika Töyrään. Töyräs, 19, siirtyy MP:n riveihin Kuopion Palloseurasta. Töyräs on ehtinyt pelata Veikkausliigaa kahdeksan ottelun verran.

Töyrään lainapestillä MP varustautuu Sammy Ndjockin maajoukkuepestiin. Kamerunilainen Ndjock on MP:n mukaan liittymässä lähipäivinä maajoukkueen mukaan.

Kamerun on hallitseva Afrikan mestari ja valmistautuu puolustamaan mestaruuttaan Afrikan mestaruusturnauksessa, joka pelataan Egyptissä 21. kesäkuuta alkaen.

Ndjock on edustanut Kamerunia kolmessa A-maaottelussa. Ndjock oli myös Kamerunin joukkueessa MM-kisoissa vuonna 2014, mutta ei tuolloin saanut peliaikaa.

Kamerun pelaa Afrikan mestaruusturnauksen F-alkulohkossa. Muut lohkon maat ovat Ghana, Benin ja Guinea-Bissau.

Töyräs hakee peliaikaa

Miika Töyräs on Kuopion Palloseuran kasvatti. KuPS:n Veikkausliiga-joukkueen peleissä torjuntavastuun on tällä kaudella kantanut Otso Virtanen, joten Töyräs saa Mikkelissä kaipaamaansa peliaikaa. Kakkonen on Töyräälle tuttu sarja, sillä tilillä on otteluita kuopiolaisen SC KuFun riveistä.

— MP:ssä pelaa muutamia tuttuja naamoja ja odotan innolla, että pääsen pelaamaan heidän kanssaan. Tämä mahdollisuus tuli hyvään saumaan ja heinäkuun alussa palaan takaisin Kuopioon uusia kokemuksia rikkaampana, Töyräs toteaa MP:n tiedotteessa.

Töyräs on pelannut kaikkiaan 18 nuorten maaottelua eri ikäluokissa. Alle 19-vuotiaiden maajoukkuepelejä on kertynyt viisi. Lainasopimus on voimassa 5. heinäkuuta asti, joten Töyräs on MP:n kokoonpanossa myös 4. heinäkuuta pelattavassa Mikkelin paikallisottelussa.

Töyrään siirrosta MP:n paitaan kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat.