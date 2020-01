Raviradan uusittu kavioura ja uudet valot saivat runsaat kehut — Hannu Torvinen: "Suomen paras rata"

Runsaslukuinen yleisö oli saapunut paikalle seuraamaan Mikkelin uuden radan avausraveja.

– Tarkkaa kävijämäärää on vielä tässä vaiheessa vaikea sanoa, mutta väkeä on paikalla moninkertainen määrä kuin mitä viime vuoden iltaraveissa totuttiin näkemään, totesi Risto Luukkonen.

Raviradan valaistuksessa kelpasi sekä hevosten että taustajoukkojen paistatella. Mikkeli on nyt Suomen ainoa ravirata, jossa on käytössä varavalojärjestelmä. Radan äänentoisto- ja valaistusjärjestelmästä vastannut projektipäällikkö Jani Herttuainen oli paikalla seuraamassa laitteiden toimivuutta.

– Järjestelmiä on testattu monta kertaa, mutta niiden toimivuutta on seurattava myös tositoimien aikana. Vielä on tehtävä hienosäätöjä. Itse en ole aktiivinen raviharrastaja, mutta sellainen tunne täällä on tullut, että ravit ovat Mikkelissä hyvin keskeinen asia.

Paljon mailin lähtöjä toiveissa

Olennainen muutos entiseen rataan verrattuna on radan profiili. Kaarteiden kallistuksen muutokset ovat tehneet radasta entistä nopeamman.

Maalisuoran sisäradalle tehty ylimääräinen ohituskaista, open stretch, tuo varmasti oman lisämausteensa kesän aikana.

Ohjastajilta sateli kiitoksia ja kehuja. Viime vuoden ohjastajana palkittu ja illan raveissa voittoja ottanut Santtu Raitala toivoi, että Mikkelissä ajettaisiin mahdollisimman paljon mailin lähtöjä ensi kesänä.

– Vielä ei tiedetä millainen radan pinta tulee olemaan kesällä, mutta radan muoto on makeantuntuinen.

Suomen kärkiohjastajiin kuuluva Hannu Torvinen oli yhtä hymyä ajettuaan radalla.

– Rata on profiililtaan hieno. Suomen paras rata. Siinä on helppo ja kivantuntuinen ajaa ja uskon, että moni hevonen hyötyy tästä profiilista. Valot ovat hyvät ja täällä tullaan menemään kesällä kovia vauhteja.

Kesäpintainen rata

Vuodenaikaan nähden ajettiin hyvinkin keväisessä säässä kesäpintaisella radalla. Tulostasoa voidaan pitää varsin hyvänä. Illan kolmoisvoittaja oli Hannu Torvinen. Tuplavoittoihin ohjastivat Santtu Raitala sekä kotiradan Jani Ruotsalainen, jonka voittoajokit olivat Quite Impressive ja Euro Boy.

Musertavaa ylivoimaa nähtiin Toto5-päätöskohteessa, jonka voitti viisivuotias tamma Your Highness ajalla 1.17,3. Ravien nopeimmasta vauhdista huolehti lähdön neljä voittanut Burnhill´s Luck, joka noteerasi voittoajaksi 1.15,3.

Ohjastajien, taustajoukkojen ja yleisön positiiviset kommentit antavat odottaa mielenkiintoista ravivuotta maamme taatusti nopeimmalla raviradalla.

Ravien kokonaisvaihto oli 205023,50 euroa. Toto5-vaihtoa kertyi 77313,10 euroa.