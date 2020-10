Jukurien Teemu Pulkkinen: Tehdään vaan rohkeasti omia juttujamme, niin hyvä pelistä tulee

Jukurien hyökkääjä Teemu Pulkkisen teesit viikonlopun peleihin ovat selkeät. Kauden kahdella niukalla tappiolla aloittaneen joukkueen on päästävä eroon virheistä, jotka ratkaisivat edelliset pelit.

– Samalla on muistettava, että pitää uskaltaa pelata rohkeasti. Emme me voi mennä kaukaloon olemaan pelokkaita, Pulkkinen sanoo.

Jukurien vahvuutena ovat olleet toistaiseksi erikoistilanteet, sillä ylivoima on jauhanut joukkueen kaikki neljä maalia ja alivoimakin on tehokasta. Tasakentin tosin onnistumisia tarvitaan pian.

– Olemme käyneet sitä tällä viikolla läpi. Meidän on saatava enemmän hyökkäysaikaa päätypelien kautta ja sitä kautta sitten onnistumisia.

Jukurit matkaa tänään Tampereen Hakametsään Ilveksen vieraaksi ja kohtaa lauantaina kotiluolassaan Turun Palloseuran.

– Enemmän tässä vaiheessa on keskitytty Ilvekseen. Edessä on vauhdikas peli, Ilveksellä on paljon nuoria ja nopeita pelaajia. Tehdään vaan rohkeasti omia juttujamme, niin hyvä pelistä tulee, uskoo Pulkkinen.

TPS-paidasta löytyy Pulkkiselle tuttuja kasvoja. Espoon Bluesissa pelatessa pelikaverina oli Joel Janatuinen ja hyökkääjä Austin Ortega on tuttu yliopistovuosilta.

– Austin on näppärä pienikokoinen kaveri. En ole häntä pariin vuoteen nähnytkään, joten hienoa on päästä tuttujen pelaajien kanssa vääntämään. Se tuo ekstrapanosta peliin.

Pulkkisen pelinumeroksi tuli 64

Pulkkinen kantoi edelliset neljä vuotta Nebraskan yliopiston pelipaitaa. Kun yliopistoa edeltävä kausi vierähti USHL-juniorisarjassa Sioux Cityssa, on Pulkkinen ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen Suomen jäillä – ja tällä kertaa ensimmäistä kertaa jääkiekkoammattilaisena.

– Täällä on nuori joukkue, puitteet kunnossa ja valmennus ihan kärkiluokkaa. SM-liiga on hyvä sarja. Haluan viedä itseäni pelaajana eteenpäin, joten täällä kohtasi moni hyvä asia.

Erityisempiä tulostavoitteita Pulkkinen ei ole itselleen linjannut.

– Kun pyrkii auttamaan joukkuetta voittamaan, oma kehitys tulee siinä vieressä. Pudotuspeleihin on tähtäin.

Pulkkisen pelinumeroksi tuli 64. Jukurien menoa pidempään seuraavat osaavat yhdistää numeron pitkän linjan Jukuri-kannattajaan Peku Pulkkiseen.

– Pekulta tuli itse asiassa viesti, että paita lähtee ostoon saman tien jos pelaat tuolla numerolla. Ajattelin, että sehän on ihan hyvä juttu, Teemu Pulkkinen toteaa.

– Numeroita on tähän mennessä peliuralla ollut jo kahden käden sormin laskettava määrä, eli mihinkään ei ole vielä ehtinyt kiintyä, naurahtaa Pulkkinen.

Yliopistourheilu on suosittua

Yhdysvaltoihin Pulkkinen päätti lähteä agentin kanssa keskusteltuaan. Ensimmäinen vuosi juniorisarjassa oli tarpeen sopeutumisen kannalta.

– Sillä kaudella oppi kielen ja pääsi kiinni myös Pohjois-Amerikan pelityyliin. Lisäksi eri oppilaitokset ovat kiinnostuneempia, sillä kaikki eivät käy Euroopassa katsomassa pelaajia.

Täällä on nuori joukkue, puitteet kunnossa ja valmennus ihan kärkiluokkaa. — Teemu Pulkkinen

Pulkkisen pelipaikaksi tuli Nebraskan yliopisto ja Omaha, Nebraskan osavaltion suurin kaupunki. Yhdysvaltain keskilännessä maisemat olivat hieman toisenlaiset kuin Suomessa.

– Maisema oli paljon vaan tasaista, vähän tylsääkin. Toisaalta kaupunki oli riittävän iso ja ihmiset olivat hyviä tyyppejä. Kesät olivat lämpimiä ja talvet kunnon talvia, joten senkin puolesta viihtyi.

Nebraskan osavaltiossa ei pelaa suurten ammattilaisliigojen joukkueita, joten paikallisen urheiluyleisön katseet kääntyvät yliopistoihin. Nebraska Mavericks pelaa jääkiekko-ottelunsa uudessa 8 000 katsojaa vetävässä hallissa.

Yliopistourheilu onkin paikoin jopa ammattilaissarjoja suositumpaa.

– Meillä kävi keskimäärin 6 000 katsojaa, mutta joillakin joukkueilla oli yli kymppitonninkin keskiarvoja. Viereisessä kaupungissa Nebraska-Lincolnin jenkkifutisstadion veti lähemmäs sata tuhatta katsojaa ja oli aina loppuunmyyty.

Valmentaminen kiinnostaa

Pelaamisen lisäksi Pulkkinen valmistui liikuntatieteiden kandidaatiksi sivuaineenaan psykologia.

– Se ala kyllä kiinnostaa. En ole oikein nähnyt itseäni liike-elämässä, joten tulevaisuudessa valmentaminen tai henkinen valmennus voi olla työurakin.

Opintojen ansiosta Pulkkinen pystyy katsomaan monipuolisesti myös omaa pelaamistaan.

– Jonkun verran tulee mietittyä jääkiekkoa muutenkin kuin pelitaidollisesti. Pääkoppa pitää olla kunnossa, ja tietoa nukkumisesta ja ravinnosta on hyvä olla.

Huipputason jääkiekkoilun ja vieraalla kielellä opiskelemisen yhdistäminen ei ollut helpoin homma, Pulkkinen myöntää.

– Kun aikataulut sai kuntoon, homma oli itsestä kiinni. Kaikkensa kun tekee, niin asiat hoituivat. Toisille tämä sopii paremmin ja yleensä he yliopistoon myös lähtevät.

Kuka?

Teemu Pulkkinen

Syntynyt 13.3.1995 Kirkkonummella.

Hyökkääjä, pituus 175 cm, paino 84 kg.

Sopimus Jukureihin kevääseen 2022.

Aiemmat seurat: EPS, Espoon Blues, Sioux City Musketeers.

Opiskeli ja pelasi neljä vuotta Nebraskan yliopistossa Yhdysvalloissa.