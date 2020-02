Kampparit onnekkaampi lauantain lottoarvonnassa

Kampparit väänsi tiukan kärkikamppailun Porvoon Akilleksen kanssa. Kotijoukkue onnistui kääntämään ottelun toisella jaksolla edukseen ja vei voiton 3-2-lukemin.

Otteluun suurta haastetta toivat sääolosuhteet, sillä koko ottelun ajan satoi runsaasti lunta. Kentälle kertynyt lumi vaikeutti pallon kulkua jäätä pitkin ja molemmat joukkueet pyrkivätkin avaamaan peliä pitkälti korkeilla avauksilla.

– Eipä siinä oikein voi muuta tehdä kuin avata pitkällä. Molemmilla on vahvoja kavereita lyömään palloa pois. Se on sitten aina vähän arpapeliä, että kenelle se kakkospallo jää. Se on aina enemmän tuuria kuin taitoa. Pienet onnenkantamoiset voivat ratkaista, totesi Kampparien päävalmentaja Antero Levänen.

Avausmaalit rankkareista

Ottelun ensimmäinen jakso oli hyvin tasaista kamppailua. Lumi teki pelin rakentamisen vaikeaksi ja tilanteet olivat molemmilla vähissä.

Puoliajan molemmat osumat syntyivätkin rangaistuslyönneistä. Avausmaalin iski 27. minuutilla Akilleksen Denis Sadakov ja Kampparien tasoitusosuman viimeisteli Santeri Laitinen ottelun 41. minuutilla.

Toisen jakson alkupuolella pallokin liikkui aavistuksen vauhdikkaammin puhdistetulla kentällä, mutta pelin edetessä muuttui ottelun luonne jälleen kovaksi kamppailuksi lumen kertymisen vuoksi.

– Ensimmäinen jakso oli ihan ympäripyöreä. Akilleksella oli etsikkoaika toisen jakson alussa. 10 minuuttia paine oli meidän päässä ja sen jälkeen homma rauhoittui, Levänen kertasi.

Pienet asiat ratkaisivat

Laukausten peittämisestä erityisesti pisteet pojille. — Antero Levänen

Ottelun ratkaisijaksi nousi Kampparien Laitinen, joka iski vapaalyönnin jälkitilanteesta 2-1-maalin 71. minuutilla. Sama mies oli asialla myös 86. minuutilla, kun hän kumautti kaukolaukauksella lukemiksi 3-1.

Kampparit puolusti ottelun lopun vahvasti ja piti Akilleksen poissa vaarallisilta tekopaikoilta. Ottelun lopussa Ville-Veikko Angeria kavensi vielä pelin 3-2:een, mutta ne jäivät myös loppulukemiksi.

– Pienet asiat ratkaisi. Tänään ”Ässä” laittoi kahdestaviidestä yläsilmään ja se käänsi pelin kulun. Molemmilla oli samanlaisia vapareita, mutta toisella putoaa ja toisella ei. Enemmän tämä oli sellainen lauantai-illan lottoarvonta. Pelillisistä asioista ei kannata paljon puhua, Levänen summasi.

– Pojille tietysti makeat pisteet. Nuoret pojat kamppaili tänään miehekkäästi. Laukausten peittämisestä erityisesti pisteet pojille. Se on kuitenkin aina halua, tahtoa ja kykyä ottaa mustelmia. Sitä tarvitaan aina.

Näin pelattiin

Kampparit–Akilles 3–2 (1–1)

Maalit: 28. Denis Sadakov 0–1 rl, 42. Santeri Laitinen 1–1 rl, 74. Laitinen (Huotelin) 2–1, 87. Laitinen 3–1, 89. Ville-Veikko Angeria (Casper Hänninen) 3–2.

Jäähyt: Kampparit 1x10 min, Akilles 2x10 min.

Erotuomarit: Mika Mutanen (Jyrki Rekilä, Keijo Siniaalto).

Yleisöä: 545.