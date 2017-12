Jukureiden Koiviston ja Pikkaraisen sopimukset purettu Henrik Koivisto laukoi Ilveksen maaliin syyskuussa 2017.

Hyökkääjä Henrik Koivisto ja puolustaja Hannu Pikkarainen jättävät Jukurit. Seuran tiedotteen mukaan molempien sopimukset on purettu yhteisymmärryksessä. KooKoo tiedotti aamupäivällä Koiviston siirtyvän loppukaudeksi Kouvolaan.

Koiviston toinen liigakausi Jukureissa on sujunut roimasti alle odotusten. Viime kaudella hän oli joukkueen kolmanneksi paras pistemies tehtyään 59 ottelussa tehot 15+21=36. Tällä kaudella 31 ottelussa on syntynyt vain yksi maali ja kuusi syöttöä. Koiviston plusmiinuslukema on 14 pykälää miinuksella.

Pikkarainen siirtyi Saksasta Jukureihin täksi kaudeksi ja hänen odotettiin tuovan joukkueen puolustuspäähän kiekollista osaamista ja johtajuutta. 34-vuotias puolustaja pelasi kuitenkin vain 14 ottelussa tehoilla 0+2.

Jukurit palaa tänään joulutauolta vierasottelulla JYPiä vastaan. Jukurit on yhä sarjassa viimeisenä, mutta joukkueen otteet ovat piristyneet selvästi loppuvuodesta. Viimeisen viiden ottelun kuntopuntarissa Jukurit on kolmantena 11 pisteellään.

Juttua muokattu klo 10.06: Lisätty tieto Koiviston KooKoo-sopimuksesta.