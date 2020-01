Pysyykö Jukurien unelma elossa? Mikkeliläiset kohtaavat perjantaina Ässät urkujen soidessa, katso kokoonpanot

Jääkiekon SM-liigassa on nähty tällä kaudella viidet valmentajapotkut. Viimeisimpänä valmentajaansa vaihtoi Mikkelin Jukurit, joka on pelannut Marko Kauppisen alaisuudessa nyt kuusi ottelua.

Aikaväli on lyhyt, mutta Jukurit on kerännyt Kauppisen johdolla tasan pisteen peliä kohden, kun Pekka Kangsalustan aikana keskiarvo oli 0,95 pistettä.

Jukurien muutos on samansuuntainen kuin kolmella muullakin valmentajaa vaihtaneella, sillä vain Lahden Pelicansin pistekeskiarvo on pudonnut vaihdoksen jälkeen.

Pelicans keräsi Ville Niemisen johdolla 1,08 pistettä per peli. Niemisen lähtöpassien jälkeen pääluotsina on ollut Jesse Welling, jonka aikana pelikaanit ovat keränneet vain 0,89 pistettä ottelua kohden.

Ensimmäiset potkut nähtiin jo seitsemän pelatun kierroksen jälkeen. Ilves erotti Karri Kiven, jonka tehtävän peri Jouko Myrrä.

Ilveksen joukkue tiedettiin jo ennen kautta hyvin potentiaaliseksi, joten otteiden parantumista ei voi pitää yllätyksenä. Myrrän johdolla Ilves on pelannut peräti 2,19 pisteen keskiarvolla.

Turun Palloseura lähti kauteen kovin odotuksin, joten Kalle Kaskisen potkuja ei voinut pitää yllätyksenä, vaikka seura ne erikoisella tavalla hoitikin. Kaskisen TPS putosi kauas pudotuspeliviivasta 0,82 pisteen ottelukeskiarvolla, mutta Marko Virtanen on saanut turkulaiset pelaamaan paremmin: pistekeskiarvo on 1,37 ja TPS on vahvasti mukana taistelussa paikasta playoffien 1. kierroksella.

Sport päätti vapauttaa Ari-Pekka Pajuluoman tehtävästään 22 ottelun jälkeen. Risto Dufvan värväys on parantanut kotkapaitojen lentoa, sillä Pajuluoman aikainen pistekeskiarvo 0,68 on parantunut 1,05:een.

Vertailun vuoksi viimeistä pudotuspelipaikkaa hallussaan pitävä Ässät on kerännyt 1,2 pistettä peliä kohden ja runkosarjaa johtava Kärpät 2,18.

Illan peli on äärimmäisen tärkeä

Jo sarjataulukko siis kertoo, kuinka tärkeä ottelu perjantai-illan Jukurit–Ässät on. Ässät tarvitsee kipeästi pisteitä pitääkseen TPS:n takanaan ja Jukureille ottelu tarjoaa vielä mahdollisuuden pitää unelma elossa: jos Ässät kaatuu varsinaisella peliajalla, kaventuisi ero patapaitoihin kahdeksaan pisteeseen.

Jukureilla, kuten myös Ässillä, on ollut koko viikko aikaa harjoitella kuvioitaan.

– Olemme pyrkineet parantamaan osa-aluetta, joka viime viikolla yski. Suorahyökkäämistä on saatava varmemmaksi ja peliä sillä tavalla hallintaan, Marko Kauppinen sanoo.

– Helsingissä pelasimme tilastojen mukaan periaatteessa ihan ookoo-pelin, mutta keskialueella sattui toisessa erässä kymmenen kiekonmenetystä, joista vastustaja pääsi kääntämään pelin, lisää Kauppinen.

Jukurit ja Ässät ovat kohdanneet kolmesti tällä kaudella, ja kaikki ottelut ovat päättyneet kotivoittoihin.

– Ässät on kurinalainen joukkue, jolla on terävä kärki. He puolustavat todennäköisesti keskialuetta tarkasti ja siihen on löydettävä työkalut. Kiekkoa on saatava Ässien päätyyn, linjaa Kauppinen.

Jukurien kokoonpanosta on sivussa kaksi puolustajaa, Mikko Kuukka ja Jakub Galvas. Kuukka on sivussa joitakin viikkoja ja Galvasinkaan paluu ei vielä ole ajankohtainen, tosin tshekki on jo aloittanut jääharjoittelun.

Viime viikolla A-nuorten mukana ollut Axel Rindell palaa Kauppisen mukaan liigamiehistöön. Aku Alho puolestaan jatkaa Mestiksen Ketterässä loppukauden.

Ensi viikolla Jukurit joutuu pelaamaan ilman Aleksandr Jakovenkoa, joka on saanut kutsun Venäjän B-maajoukkueeseen. Venäjän joukkue pelaa turnauksessa Slovakiassa.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#88 Julius Vähätalo - #16 Teemu Henritius - #72 Vadim Pereskokov

#75 Aleksandr Jakovenko - #7 Samuli Piipponen

#57 Charles Sarault - #19 Kristian Tanus - #9 Miika Roine

#8 Mikko Kokkonen - #6 Jaakko Haarti

#27 Mika Partanen - #28 Henri Nikkanen - #54 Jesper Piitulainen

#43 Antti Jaatinen - #61 Axel Rindell

#25 Joonas Kalliola - #14 Valtteri Hotakainen - #10 Martins Dzierkals

7. puolustaja: #5 Ville Hyvärinen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Ässät

#73 Otto Kivenmäki - #74 Peter Tiivola - #20 Lenni Killinen

#29 Markus Niemeläinen - #7 Jakob Stenqvist

#96 Tyson Spink - #90 Tylor Spink - #22 Roni Hirvonen

#28 Niklas Peltomäki - #91 Teemu Vuorisalo

#41 Sami Lähteenmäki - #18 Aleksi Rekonen - #46 Mikko Salmio

#58 Jyri Marttinen - #6 Olli Vainio

#14 Atte Mäkinen - #10 Miro Mäkinen -#77 Topias Haapanen

7. puolustaja: #71 Saku Salmela

#88 Sami Aittokallio

(#40 Danil Tarasov)