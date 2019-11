Hockeyallsvenskania johtava IF Björklöven värväsi Jukureissa vähille tehoille jääneen sentterin, kertoo Kvällsposten-lehden blogisti.

Jukureissa alkukauden pelannut ruotsalaissentteri Fredric Weigel palaa kotimaahansa. Weigelin uusi osoite on Uumajan IF Björklöven, joka johtaa tällä hetkellä Ruotsin toiseksi korkeinta sarjatasoa Hockeyallsvenskania.

Weigelin siirrosta kertoi Kvällsposten- ja Expressen-lehtien blogisti Johan ”MrMadhawk” Svensson, joka kertoo saaneensa tiedon luotettavista lähteistä. Aiemmin Svensson paljasti puolustaja Gustav Bourammanin lainasiirron SHL:n suurseurasta Färjestadista uumajalaisseuraan.

Uumajassa ilmestyvä sanomalehti Västerbottens-Kuriren on tiedustellut asiaa IF Björklövenin urheilujohtaja Per Kentältä, joka ei kuitenkaan kommentoinut suoraan, onko Weigel seuraan tulossa.

— Fredric on hyvä jääkiekkoilija. Jos hän olisi saatavilla, olisi hän kiinnostava. Mutta hänellä on sopimus Jukureihin ja tietojeni mukaan se on yhä voimassa, Kenttä sanoo lehdelle.

Länsi-Savo tavoitteli Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtaria kommentoimaan asiaa. Holtari ei ehtinyt puhua, mutta vastasi kuitenkin tekstiviestiin.

— En kommentoi huhuja, sanoi Holtari.

Fredric Weigel on tehnyt viime kausina hyviä tehoja Hockeyallsvenskanissa, mutta syksy SM-liigassa ja Jukureissa on ollut vaikeampi. Weigel on pelannut 17 ottelua ja kerännyt niissä tehopisteet 2+2.