Biljardia Suomen huipulta – Viikonloppuna kirjoitetaan mikkeliläistä historiaa kovatasoisessa FPT-kisassa

FPT-kisoja on kaikkiaan neljä, joista kerätään ranking-pisteitä neljän SM-kilpailun tavoin.

Suomen biljardihuiput saapuvat Mikkeliin viikonlopuksi taistelemaan paremmuudesta 8-pallossa Mapon Finnish Pool Tourin ensimmäisessä osakisassa. Kyseessä on Suomen kovin sarjataso.

FPT-kisoja on kaikkiaan neljä, joista kerätään ranking-pisteitä neljän SM-kilpailun tavoin.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Mikkelissä pelataan kansallisen tason pool-kisat, kertoo Jussi Iivonen järjestävästä seurasta Mikkelin Snooker Clubista.

– Olemme tehneet kovasti töitä turnauksen ja paikallisnäkyvyyden eteen. Yhteistyökumppaneita olemme saaneet lähes 20.

– Niin semifinaalit kuin finaali striimataan. Haemme silläkin tavoin ammattimaisuutta biljardikuvaan.

Kotikisoissa on paineet

Mikkelin Snooker Clubista 32 kilpailijan kisaan osallistuvat Iivonen ja villillä kortilla mukaan päässeet Lasse Pylkkänen ja Joni Kyhyräinen. Kaikilta heiltä on lupaa odottaa menestystä.

Kaksi vuotta sitten paluun lajin pariin tehnyt Iivonen on noussut jonon hänniltä, 32 sijalta, jo seitsemänneksi rankingissa. Paluun jälkeen Iivonen on voittanut ysipallon SM-hopeaa elokuussa Tampereella ja ennen kuin kausi keskeytyi koronapandemian takia, ehti hän sijoittua toiseksi myös Jyväskylässä pelatussa turnauksessa.

– Kotikisoissa ovat paineet päällä. Saa nähdä, pystynkö pitämään runia yllä, miettii Iivonen

Tavoitteena on nousta viiden parhaan joukkoon rankingissa. — Jussi Iivonen

– Tavoitteena on nousta viiden parhaan joukkoon rankingissa, mikä on hyvin realistista. Se toisi EM-edustuspaikan.

Pylkkäsen ja Kyhyräisen Iivonen nostaa kisojen mustiksi hevosiksi.

– He ovat päätreenikumppaneitani. Heillä on mahdollisuus pärjätä. Kyse on siitä, miten pääkoppa kestää.

Pylkkänen sijoittui reilu kuukausi sitten kolmanneksi Akuliina Openissa, jossa oli paikalla tukku Suomen huippupelaajia.

Finaali sunnuntaina

Kisan voittajasuosikeiksi Iivonen nimeää Jani Uskin, Casper Matikaisen ja Petri Makkosen. Kasipallon Euroopan mestaruudenkin voittanut Uski on Suomen ranking-ykkönen. Matikaiselle on puolestaan menestystä muutaman vuoden takaa MM-kisoista ja pisimpään ammattilaisena pelannut Makkonen lukeutuu aina ennakkosuosikkeihin.

Kilpailut alkavat alkukierroksilla lauantaina kello 10. kauppakeskus Akselissa toimivassa Keilakukossa. Lauantaina karsitaan 16 jatkoon menijää, jotka kohtaavat sunnuntaina kello 11. alkavassa cup-vaiheessa.

Semifinaalit pelataan kello 14.30 ja finaali kello 16.15.

Kuvaa finaaleista on nähtävissä suoratoistona osoitteessa biljardisuomi.fi.