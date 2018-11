Olli Waris avasi ovet — Hatsina-junnu sai kutsun maajoukkuepaitaan

Hatsinan B- ja C1-poikien joukkueessa pelaava Olli Waris on saanut kutsun Suomen poikien 16-vuotisten maajoukkueleirille. Wariksen lisäksi marraskuun 20.-22. päivä Eerikkälän urheiluopistolle kokoontuvalla leirille on valittu 26 pelaajaa, joista valitaan joukkue Sveitsin turnaukseen.

Waris läpäisi Suomen päävalmentaja Jussi Huovisen tiukan valintaseulan osallistumalla neljään Floorball Academy -tilaisuuteen, jotka ovat ehto maajoukkuekutsulle. Jo aiemmin talent-leirityksessä mukana olleen Wariksen lisäksi Hatsinasta FBA-leiritykseen on osallistunut toistakymmentä poika- ja tyttöjunioria. On hyvin mahdollista, että Waris saa heistä tulevaisuudessa seuraa Suomen nuorten maajoukkueisiin.

Pelaan niin pitkään kun pystyn ja terveys kestää. — Olli Waris

Tälläkin kertaa valintojen ulkopuolelle jäi hyviä yksilöitä.

— 2003-ikäluokka on verrattuna viimevuotiseen vähän tasaisempi ryhmä eli siellä on vielä kovempi massa kovia ukkeleita, joista päästiin tekemään valinnat. Nollakolmosten ikäluokassa on hyvä tekemisen meininki, jota on ollut kiva katsoa, toteaa Huovinen Salibandyliiton nettisivuilla.

Leirille odottavaisin mielin

Juuri 15 vuotta täyttänyt Waris lähtee leirille odottavaisin mielin antamaan näyttöjä osaamisestaan. Luvassa on tiukkaa treeniä ja peli ikävuotta vanhempaa, samanaikaisesti leirille kokoontuvaa Suomen 2002-joukkuetta vastaan.

— Sen paremmin minulle ei ole kerrottu valinnasta. Välillä valitsijat käyvät paikan päällä katsomassa pelejä ja myös Youtubesta pelejämme voi seurata, kuvaa Waris valintaprosessia.

Valintakriteereinä päävalmentaja Huovinen korostaa fyysisiä ominaisuuksia, pallollista pelaamista ja pelin ymmärtämistä eli sitä, miten pelaajat tunnistavat ja käyttävät tiloja sekä hahmottavat vastustajan karvauksen suhteessa omiin liikkeisiin.

— Ne taitavat olla sitten minulla hallussa, arvelee Rantakylän yhtenäiskoulun 9. luokkaa käyvä Waris.

Kuluvalla kaudella Waris on pelannut pääsääntöisesti Hatsinan C1-poikien 1. divisioonaan nousseessa joukkueessa. Jokunen peli on kertynyt myös B-nuorista.

— Junnupelit ovat sujuneet hyvin. Pari peliä on vain jäänyt väliin sairastelun takia, kertoo oikean puolustajan tontilla viihtyvä Waris.

Miesten joukkue lähimpänä tavoitteena

Kokemusta hänellä on jo yhdestä miesten 2. divisioonan ottelusta viime kauden lopulta.

— Miesten pelissä oli kovempi tempo ja vastustajat olivat isompi kokoisia, muistelee myös edustusjoukkueen mukana harjoitellut Waris debyyttiään.

— Voisin kyllä pelata uudestaan miesten joukkueessa.

Maajoukkuekutsun jälkeen Wariksen lähiajan tavoite onkin murtautua miesten ryhmään.

Pidemmällä aikavälillä Waris on asettanut tavoitteekseen liigan ja aikuisten maajoukkueen.

Tavoitteiden eteen Waris on valmis tekemään töitä. Marko Partion vetämien C1-poikien neljän viikkotreenikerran lisäksi Waris osallistuu Hatsinan junioripäällikön Elisa Vilhusen luotsaamiin urheiluakatemian aamuharjoituksiin kahdesti viikossa.

— Pelaan niin pitkään kun pystyn ja terveys kestää, sanoo jo yhdeksän vuotta lajin parissa viihtynyt Waris.

Lajin pariin hänet vei Hatsinan edustusjoukkueessa nyt pelaava isoveli Juho.

— Kun hän pelasi, minä kiinnostuin myös salibandystä. Lajissa minua kiinnostaa sen kovatempoisuus ja yleensä se, että kyse on joukkuepelistä, kertoo Waris.

— Ja hyviä kavereitakin salibandystä olen saanut.

Salibandy kasvaa vauhdilla

Salibandy kasvattaa suosiotaan niin Mikkelissä kuin koko Suomessakin.

Kun Hatsinalla oli viime tammikuun tilastojen mukaan 223 lisenssipelaajaa, on heitä nyt 270. Luku olisi suurempikin jos seuran miesten kakkosjoukkue olisi jatkanut pelaamistaan.

Hatsinan junioripäällikkönä reilun vuoden ajan toiminut Elisa Vilhunen on hyvin tyytyväinen siihen, mihin suuntaan kehitys on edennyt.

— Aikaisemmin joukkueet toimivat omissa lokeroissaan. Nyt toiminta on avoimempaa ja yhtenäisempää, kertoo Vilhunen.

Suurin lisäys on tullut 09–11 -kilpajoukkueisiin, joissa poikapelaajien määrä on kasvanut parillakymmenellä. Myös tyttöjen joukkueissa on ollut kasvua.

Kasvua on avittanut muun muassa seuran panostus salibandykouluihin. Pelaajia olisi tulossa enemmänkin, mutta vetäjistä on pulaa. Toiminnassa ovat mukana jo kaikki kynnelle kykenevät.

— Pyrimme koko ajan kouluttamaan vetäjiä. Nyt esimerkiksi junnut vetävät salibandykouluja, sanoo Vilhunen.

Koulutusta tarvitsevat niin jo mukana olevat kuin uudet vetäjät.

— Toiminta muuttuu aina vain ammattimaisemmaksi ja se vaatii sitoutuneisuutta, kertoo Vilhunen.